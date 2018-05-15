Burhankulu Ödüle Layık Görüldü

Şanlıurfa’nı Siverek ilçesinde hizmet veren Burhankulu Ticareti’in sahibi Kasım Burhankulu Mersinde bölge toplantısına katıldı. Toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerinden bayi temsilcileri katıldı. Büyük şirket yöneticileri toplantıda önemli tecrübelerden bahsederek bayi sahiplerini bilgilendirdi.Beyaz eşya üzerine yaptığı ticaret ile adından söz ettiren Kasım Burhankulu Mersin’de gerçekleşen bu toplantıda ödüle layık görüldü.2015 ile 2017'nin en iyi satış performansını Burhankulu Ticaret gösterdi. Siverek’te güvenli ticaret ile adından söz ettiren Burhankulu Siverek’teki gerçekleştirmiş olduğu satış performansından dolayı ödüle aldı.Mersin’de gerçekleşen 1. Bayi toplantısında da önemli bilgiler edindiğinden söz eden Kasım Burhankulu, bu tarz toplantıların hem kendi hem de çalışanları adına oldukça verimli olduğundan bahsederek, Siverek halkına verilen kaliteli hizmetin devam edeceğini vurguladı.