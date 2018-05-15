Tedaş'ın Nazı Urfa'da!

HEDEF ENERJİNİN VERİMLİ VE TASARRUFLU KULLANILMASI
Enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”, evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor. “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” önerisiyle çocuklara sunulan gösteride, enerji kaynaklarının ve tasarrufun önemine değiniliyor. Çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenerek, bu yolla önce aile ve ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.
Çocuklar NAZI ÇOK Sevdi
Pazartesi günü Diyarbakır’da perdelerini çocuklar için açan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” isimli tiyatro oyunu, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den sonra turnenin son oyununda bu gün Şanlıurfalı çocuklarla buluştu. Tiyatro oyununu büyük bir keyifle izleyen ve sık sık oyuna katılım sağlayan çocuklara, gösterinin sonunda eğitime yönelik hediyeler dağıtıldı. Oyunu bir hafta içerisinde bölge genelinde 2.500 ilkokul öğrencisi izledi.
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