Tedaş'ın Nazı Urfa'da!

HEDEF ENERJİNİN VERİMLİ VE TASARRUFLU KULLANILMASI



Çocuklar NAZI ÇOK Sevdi

Hizmet bölgesinde yaşayan halkı enerji verimliliği hakkında bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli projeler gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu kez çocukları özel bir tiyatro projesiyle buluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri bu kez Şanlıurfalı öğrenciler için Milli Eğitim’e ait Yenişehir konferans salonunda sahnelendi. Aynı gün içinde iki seans olarak sahneye konulan gösteriyi toplam 500 öğrenci izledi.Enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”, evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor. “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” önerisiyle çocuklara sunulan gösteride, enerji kaynaklarının ve tasarrufun önemine değiniliyor. Çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenerek, bu yolla önce aile ve ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.Pazartesi günü Diyarbakır’da perdelerini çocuklar için açan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” isimli tiyatro oyunu, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’den sonra turnenin son oyununda bu gün Şanlıurfalı çocuklarla buluştu. Tiyatro oyununu büyük bir keyifle izleyen ve sık sık oyuna katılım sağlayan çocuklara, gösterinin sonunda eğitime yönelik hediyeler dağıtıldı. Oyunu bir hafta içerisinde bölge genelinde 2.500 ilkokul öğrencisi izledi.