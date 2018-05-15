Urfa'ya Hayırlı Olsun...

URFA'YA MARİFET OKULU KURULACAK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Genel Başkanı Yusuf Tülin, İYC Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi yanında bulunan İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde Şanlıurfa İlim Sanat ve Araştırma Merkezi (Şanlıurfa İSAM) olarak hizmet verecek merkezin açılışına katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen İYC Genel Başkanı Yusuf Tülin, İYC Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Erin, yapılan çalışmaların ve merkezin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.İSAM’ın, ilköğretimden lisansüstü seviyeye kadar her düzeyde eğitime destek programlarının düzenleneceği, katılımcıların kültür, sanat becerilerine katkı sunacağı, akademik araştırmalar için sağlanacağı bir merkez olması hedefiyle kurulduğunu belirten Yusuf Tülin, merkezin sadece İlim Yayma Cemiyeti’nin değil, STK’lar, öğrenciler ve tüm Şanlıurfalıların olduğunu kaydetti.İYC Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak da, İSAM’da devreye koyacakları ilk programın Marifet Okulu olacağını belirterek, “Cemiyetimizin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir müfredata sahip olan bu okulda lise ve altı okullara hitap edecek bir hafta sonu okulu olacak. Yine Cemiyetimizin ilim ve sanat uygulamalarını da bu tarihi mekanda hayata geçireceğiz. İSAM’da ilkokuldan üniversite öğrencilerine, akademisyenlerden farklı bilim vesanat dallarında araştırma yapan her kesime hitap edecek çalışmalar olacak. Buradaki çalışmalarımızın planlaması ve program takibi, eğitim komisyonumuzca takip edilecek” dedi.İYC Heyeti, Valilik ziyaretinin ardından, İSAM açılış törenine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Şanlıurfa Şubesi tarafından kurulan merkezin açılış törenine Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya, İYC Genel Başkanı Yusuf Tüzün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İYC Şanlıurfa Şube Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak, cemiyet üyeleri ile İl Müftüsü İhsan Açık katıldı.İl Müftüsü İhsan Açık’ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya ve beraberindekiler, açılış programından sonra merkezde hazırlanan sınıfları ve etkinlik odalarını incelediler.