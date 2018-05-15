Günak’dan Ramazan Ayı Mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mehmet Günak, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.Günak, mesajında 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm vatandaşların Ramazanını kutladı.Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından ramazan ayının bir fırsat olduğunu aktaran Günak, "Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, hoşgörü, sevgi ve merhametin bol olduğu mübarek Ramazan ayı fırsat bilinerek yapılan ibadetler, ihtiyaç sahiplerine uzatılan yardım elleri, iftarlar ve sahurlar sayesinde ortak duygular yaşamaktayız. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek Ramazan ayı içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır. Mübarek Rramazan ayı münasebetiyle sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutlar, bu ayın hepimize bolluk, bereket ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.