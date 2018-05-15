Yanmaz'ın Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu

Yanmaz’ın Paylaşımı Kızdırdı

Başkanlık Yarışında Demirtaş Özgür Olmalı

Erbakan’ın Kemikleri Sızlıyor

Fikirden Değil Fitneden Korunmalıyız

Şanlıurfa Saadet Partisi İl Başkanı görevinde bulunan Mustafa Niyazi Yanmaz, erken seçimlerle beraber Saadet Partisi’nden milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı.Milletvekilliği aday adaylık başvurusunun ardından Urfa halkı ile istiharelerde bulunan Yanmaz, sosyal medya hesabında HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma tepki gösteren takipçileri, HDP ile aynı safta yer alıyorsunuz yorumunda bulundu.Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Niyazi Yanmaz Demirtaş ile ilgili paylaşımında;“Başkanlık yarışında Selahattin DEMİRTAŞ, kendini özgür ve demokratik bir şekilde ifade edebilmeli.” dedi. Yanmaz’ın, Seçim süresi boyunca demir parmaklıklar ardında olacak olan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın kendini özgür bir şekilde ifade edemeyeceğini vurgulayan bu paylaşımı farklı yönlere çekilerek tepki topladı.Niyazi Yanmaz’ın dile getirdiği düşüncesini kızgın bir şekilde eleştiren takipçiler Saadet Partisi Genel Başkanı rahmetli Necmettin Erbakan’ı kastederek, “Bu paylaşımla Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorsunuz” yorumunda bulundu.Rahmetli Erbakan yaşasaydı bu parti bu durumda olmazdı diyen bir başka vatandaş da; “Saadet Partisi teröre destek veriyor. Erbakan yaşasaydı bu parti bu kadar olmazdı. Oy veriyordum ama şimdi vermeyeceğim” yorumunda bulundu.Türkiye2nin birçok yerinden takip edilen Niyazi Yanmaz’a verilen tepkilerin yanında bir o kadar da destek mesajları geldi. Yanmaz’ın bir takipçisi; “Ben Trabzon'dan takip ediyorum. Terör olmadığı müddetçe herkes kendini ifade edebilmelidir. Konuşmadan olmaz.” derken, “İslam’ın adaleti de gerçek demokrasi de bunu gerektirir.” gibi destek yorumları da geldi.Verilen tepkilere yerinde cevap veren Mustafa Niyazi Yanmaz; Seçime girmesine engel olmadığına göre, yarışa eşit katılmalı. Her şey legal zeminde hallolmalı. Fikirden değil fitneden korunmalıyız.” Dedi.