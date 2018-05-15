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Bu haber 15 Mayıs 2018 11:36:51 Tarihinde eklenmiştir.

Başhekim Yatırırsa, Birecikli De Yatırır

Birecik Devlet Hastanesi’ndeki sorunlar bitmek bilmiyor. Çocuk bölümdeki odaların içler acısı hali kaçıncı yüzyılda yaşadığımızı sorgulatıyor. Hasta çocukların kullandığı yatakların pisliğinden tutun da refakatçilerin kullandığı sandalyelerin kullanılamaz durumda olması hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Başhekimin koltuğundan kalkıp hastanenin içinin ne halde olduğunu görmesini isteyen Birecik halkı; "Başhekim kendi çocuğunu bu hastanede yatırırsa biz de yatırırız" diyerek sitemde bulundu.

Başhekim Yatırırsa, Birecikli De Yatırır

Sık sık sorunlarla gündeme gelen Birecik devlet hastanesinin bu defaki sorunu Çocuk bölümü. Bölümde bulunan yatakların pislik içinde yüzmesi, refakatçilerin kullandığı malzemelerin kullanılamaz halde olması hastaları ve hasta yakınlarını zor duruma düşüyor.
 

Yöneticilerin Hizmet Anlayışı Sıfır

Çocuklarını hastaneye tedavi etmek için götüren hasta yakınları Birecik Devlet Hastanesi’nin pislik içinde yüzen halinden bıktıklarını Birecik’te bulunan yöneticilerin hizmet anlayışlarının sıfır olduğunu dile getirdiler.
 
 

Çocuğum Böyle Bir Ortamda İyileşemez

Hijyeni sağlamanın en gerekli olduğu yerlerden bir tanesi olan hastanelerde bu gibi hijyensiz alanlarda çocuklarının tedavi edilmesine sıcak bakmayan hasta yakınları “Çocuğum enfeksiyondan hastanede yatmak zorunda ama yatakların ve odaların halini gördükten sonra çocuğumun durumu daha da kötü olur, böyle bir ortamda iyileşemez diye yatırmak istemiyorum. İki arada bir derede kaldık. Bir hastane nasıl bu kadar pislik içinde yüzebilir anlayamıyoruz.” yorumunda bulundu.

 

Başhekim, Kendi Çocuğunu Yatırır Mı?

Birecik Devlet Hastanesi’nin çocuk bölümünde yaşanan sorunlardan bıktıklarını ifade eden vatandaşlar, hastenede denetim olamdığını ifade ederek Opr. Dr. Mahmut Toprak'ın hastanenin halini görmesi gerektiğini ifade ederek “Hastanede denetim yapılmıyor mu? Başhekim kendi çocuğunu böyle bir yatağa yatırır mı? Böyle bir ortamda tedavi ettirir mi? O böyle bir hastaneyi tercih ederse biz de ediyoruz o zaman” diyerek sitemde bulundu.

 

Sorunlar Bitmek Bilmiyor

Sıkıntıların sadece bunlarla sınırlı olmadığını belirten hasta yakınları, hastane personelinin aşağılamalarına da maruz kaldıklarını ifade ettiler. Sordukları sorulara ters cevaplar aldıklarını ifade eden hasta yakınları, “Bilmediğimiz bir işlem olduğunda soruyoruz ve ters cevap alıyoruz. Hastanenin pislik içinde yüzdüğünden şikâyetçi olsak da kimsenin umurunda değil” dedi.
 
Birecik Devlet Hastanesi’nin sadece çocuk bölümü değil her bölümünün tek tek incelenip hangi şartlar altında tedavi gördüklerini yetkililerin de görmesini isteyen vatandaşlar, yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorlar.
 
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Başhekim Yatırırsa, Birecikli De Yatırır
Başhekim Yatırırsa, Birecikli De Yatırır
Birecik Devlet Hastanesi’ndeki sorunlar bitmek bilmiyor. Çocuk bölümdeki odaların içler acısı hali kaçıncı yüzyılda yaşadığımızı sorgulatıyor. Hasta çocukların kullandığı yatakların pisliğinden tutun da refakatçilerin kullandığı sandalyelerin kullanılamaz durumda olması hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Başhekimin koltuğundan kalkıp hastanenin içinin ne halde olduğunu görmesini isteyen Birecik halkı; "Başhekim kendi çocuğunu bu hastanede yatırırsa biz de yatırırız" diyerek sitemde bulundu.
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