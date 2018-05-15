Başhekim Yatırırsa, Birecikli De Yatırır

Yöneticilerin Hizmet Anlayışı SıfırÇocuklarını hastaneye tedavi etmek için götüren hasta yakınları Birecik Devlet Hastanesi’nin pislik içinde yüzen halinden bıktıklarını Birecik’te bulunan yöneticilerin hizmet anlayışlarının sıfır olduğunu dile getirdiler.
Çocuğum Böyle Bir Ortamda İyileşemezHijyeni sağlamanın en gerekli olduğu yerlerden bir tanesi olan hastanelerde bu gibi hijyensiz alanlarda çocuklarının tedavi edilmesine sıcak bakmayan hasta yakınları “Çocuğum enfeksiyondan hastanede yatmak zorunda ama yatakların ve odaların halini gördükten sonra çocuğumun durumu daha da kötü olur, böyle bir ortamda iyileşemez diye yatırmak istemiyorum. İki arada bir derede kaldık. Bir hastane nasıl bu kadar pislik içinde yüzebilir anlayamıyoruz.” yorumunda bulundu.
Başhekim, Kendi Çocuğunu Yatırır Mı?Birecik Devlet Hastanesi’nin çocuk bölümünde yaşanan sorunlardan bıktıklarını ifade eden vatandaşlar, hastenede denetim olamdığını ifade ederek Opr. Dr. Mahmut Toprak'ın hastanenin halini görmesi gerektiğini ifade ederek “Hastanede denetim yapılmıyor mu? Başhekim kendi çocuğunu böyle bir yatağa yatırır mı? Böyle bir ortamda tedavi ettirir mi? O böyle bir hastaneyi tercih ederse biz de ediyoruz o zaman” diyerek sitemde bulundu.
Sorunlar Bitmek BilmiyorSıkıntıların sadece bunlarla sınırlı olmadığını belirten hasta yakınları, hastane personelinin aşağılamalarına da maruz kaldıklarını ifade ettiler. Sordukları sorulara ters cevaplar aldıklarını ifade eden hasta yakınları, “Bilmediğimiz bir işlem olduğunda soruyoruz ve ters cevap alıyoruz. Hastanenin pislik içinde yüzdüğünden şikâyetçi olsak da kimsenin umurunda değil” dedi.
Birecik Devlet Hastanesi’nin sadece çocuk bölümü değil her bölümünün tek tek incelenip hangi şartlar altında tedavi gördüklerini yetkililerin de görmesini isteyen vatandaşlar, yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorlar.
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