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Bu haber 15 Mayıs 2018 00:18:06 Tarihinde eklenmiştir.

Tarım Ne Durumda;'Konuyu Başbakanımıza İleteceğim'

Bakan , tarım ihracatının 17 milyar ithalatının ise 13 milyar düzeyinde olduğunu duyurdu.

Tarım Ne Durumda;'Konuyu Başbakanımıza İleteceğim'

"Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" Bakanlıkta gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekti.

Fakıbaba, "17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz." dedi.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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