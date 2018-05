Tarım Ne Durumda;'Konuyu Başbakanımıza İleteceğim'

"Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" Bakanlıkta gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekti.Fakıbaba, "17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz." dedi.