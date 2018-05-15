Urfa Tek Yürek Oldu!

ÇOŞKUN;1948 BÜYÜK FELAKET GÜNÜDÜR

URFA STK'LARI OLARAK YAPILAN SALDIRILARI LANETLİYORUZ

HER ZAMAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Şanlıurfa'da Memur-Sen'in başını çektiği bir çok Sivil toplum kuruluşu bugün meydanlara çıkarak, Amerika’nın elçiliğini, Müslümanların harem-i şeriflerinden olan Kudüs’e taşımasını kabul etmediklerini, elçiliğin açılış merasiminin Nekbe Gününe denk getirilmesini lanetleyip ve kınadıklarını Urfa’dan bütün dünyaya haykırdılar.ŞANLIURFA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Adına İbrahim Coşkun