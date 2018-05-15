Urfa Tek Yürek Oldu!

ŞANLIURFA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Adına İbrahim Coşkun
ÇOŞKUN;1948 BÜYÜK FELAKET GÜNÜDÜR15 Mayıs 1948 tarihi Filistin halkının "Büyük Felaket" günüdür. Siyonistlerin Filistin topraklarının önemli bir kısmına el koyduğu ve kanlı bir tehcir süreciyle yüz binlerce Filistinliyi vatanlarından çıkardığı gündür.
İsrail’in kuruluşuyla başlamış büyük bir trajedinin adı olan Nekbe, Terör rejimi İsrail tarafından öldürülen, işkence gören, hakları gasp edilen ve yurtlarından çıkarılarak zulme maruz bırakılan mustazaf Filistinli kardeşlerimizin vatanlarına geri dönme mücadelesinin adıdır aynı zamanda.
Nekbe’nin yıl dönümüne denk getirilerek, Amerika başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve Nekbe Günü’ne denk gelen 14 Mayıs’ta elçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklaması, Amerika’nın pervasız, had bilmez rejiminin vardığı noktayı gözler önüne sermektedir.
Yaşanan bu gelişmelere karşılık, Filistin’de yaşayan kardeşlerimiz bu yılki Nekbe Günü için işgal edilmiş topraklara doğru büyük yürüyüş çağrısı yaptı.
Bu çağrı neticesinde binlerce Filistinli kardeşimiz yaklaşık 6 haftadır Gazze sınırında Siyonist rejimin unsurları ile mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında birçok kardeşimiz yaralanmış 50’yi aşkın kardeşimizde şehit düşmüştür.
URFA STK'LARI OLARAK YAPILAN SALDIRILARI LANETLİYORUZBizler Urfa’daki STK’lar olarak Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulme sessiz kalmamak ve seslerine ses katmak amacı ile bu büyük felaket gününün yıl dönümünde müstekbir Amerika’nın elçiliğini, Müslümanların harem-i şeriflerinden olan Kudüs’e taşımasını kabul etmediğimizi, elçiliğin açılış merasiminin Nekbe Gününe denk getirilmesini lanetlediğimizi ve kınadığımızı Urfa’dan bütün dünyaya haykırıyoruz.
HER ZAMAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZTerör rejimi İsrail’in yürürlüğe koymak istediği hukuksuz ve gayr-i insani bu girişimlere karşı her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu beyan ederken, İslam ülkelerinin İsrail’e karşı somut yaptırımları içeren adımları derhal atmalarının gerekliliğini ifade etmek isteriz.
Filistin toprakları özgürlüğüne kavuşana, Kudüs özgür olana dek mücadelemiz devam edecektir.
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