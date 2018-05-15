Büyükşehirden Jet Hızında Soruşturma!

YARALILAR YÜKLENİCİ FİRMA İŞÇİLERİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs Pazartesi saat 12.30 civarında 11 Nisan Külliyesinde yaşanan kaza ile ilgili olarak yaptığı açıklamada:"Bu gün saat 12.30 sıralarında Bamyasuyu Mahallesinde bulunan 11 Nisan külliyesinde yapılan mukavemet testleri ve beton dökümü esnasında kubbe kalıbında bir çökme meydana gelmiştir. Olaydan hemen sonra yerinde Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Yüklenici firma bünyesinde çalışan işçilerden 6'sı yaralanmıştır. Yaralı işçilerin tedavileri Mehmet Akif İnan ve Eyyübiye Araştırma hastanelerinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır.Kamuoyuna saygıyla arz olunur."