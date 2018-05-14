Bu Hastalık Urfa’da Veba Gibi Yayılmaya Başladı

Urfa’nın Tek Ormanlık Alanı Elden Gidiyor

Çam Ağaçlarını Kaybediyoruz

Hastalık Veba Gibi Yayılmaya Başladı

Yetkililer Duruma Müdahale Etmeli

Şanlıurfa GAP Bölgesinde yeni dikilen fidanlar kurumaya yüz tutmuştu. Urfa.com araçlığı ile yetkililerin durumdan haberdar olmasını sağladıktan sonra yeni bir ağaç kuruma olayı da Karaköprü’den geldi.Urfa’nın tek ormanlık alanı olan Atatürk Ormanı’ndaki çam ağaçları da kurumaya başladı. Yaz kış yaprakları dökülmeyen ve her mevsim koşullarına uygunluk göstererek yeşil kalan çam ağaçları sararmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar endişelerini dile getirirken, ağaçlık alanların sebebi bilinmeyen hastalıktan dolayı yok olacağı endişesine kapıldı.Ormanlık alanda bulunan bir çok çam ağacının sararmaya başlamasıyla alarma geçen doğa severeler; “Karaköprü genelinde çam ağaçlarında görülen ve ağaçların tamamen kurumasına neden olan hastalık Atatürk Ormanı'na bulaşmış durumda. Çam ağaçlarını kaybediyoruz. Şehrin tek ormanlık alanı elden gidiyor.” diyerek uyarıda bulundu.Ağaçların kurumasına sebep olan hastalığın ne olduğu bilinmiyor. Son zamanlarda Urfa’nın geneline yayılan ağaçların kuruması vatandaşı da endişelendirmeye başladı. Hastalığın sebebinin ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar tahminlerini dile getirdiklerinde; “Hastalık ağaçlarda mı, Yoksa toprakta mı? Bilemiyor. Fakat toprakta bir hastalık varsa bu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Tarın kenti olan Urfa’da eğer toprak hastalıklıysa tarım yapamayacak duruma gelebilir.” diyen vatandaşlar, yetkililerin durumu analiz edip halk ile paylaşmasını talep etti.Kurak bir kent olan Urfa’da yıllardır ekilen ağaçların bugün ormanlık alana dönüşecek kadar çoğalmasıyla beraber yeşil alanların varlığından büyük memnuniyet duyan vatandaşlar; “Bu kadar çabadan sonra zorla gelişen ağaçlar bugün kurumaya yüz tuttu. Ağaçlara veya toprağa bulaşan bu hastalık neyse bir an önce tespit edilmeli ve müdahale edilmeli” yorumunda bulundu.