İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Badıllı, Urfa.com'a Konuştu

Ben Urfa Çocuğuyum

Devletten İş Bağlamadım

İmam Badıllı Kimdir?

İYİ Parti’nin meclise girmesi kesinleştikten sonra milletvekili aday adaylık listelerini doldurmaya başladı. Oldukça yoğunun ilgilinin olduğu partiye milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerden bir tanesi de İmam Badıllı.Urfalı ve 8 çocuk babası olan İmam Badıllı siyasi kimliğinden bahsederek aday adaylık süreci ile ilgili bilgiler verdi.Badıllı aşiretine mensup olan İmam Badıllı, uzun bir siyasi geçmişi ile beraber ilk defa İYİ Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı. Listeye dahil edilmesi kesinleştikten sonra çalışmlarına yoğun bir şekilde başlayacağını ifade eden Badıllı, “Ben halktan biriyim. Urfa çocuğuyum. Arkamda Urfalıların olması bu süreçte bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Seçim süreci boyunca aşiretimin ismini kullanarak birşeyler yapmak istemiyorum. Çünkü ben de diğer insanlar gibi ve onların arasından gelmiş bir Urfa çocuğuyum.” dedi.Ziraat Odası başkanlığı yaptığını ve aynı zamanda Urfaspor ve Karaköprü Belediyesporda yöneticilik görevlerinde bulunan Badıllı, “Urfa’da siyasi olarak da ticari olarak da tanınmış biriyim. Bizleri bilen bilir. 9 yıl iktidar partisinde olduğum halde devletten iş bağlamadım. Çoluk çocuğumla beraber ticaretle uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.İYİ Parti’den aday olmakla siyasi hayatına devam eden Badıllı Urfalılardan oldukça yoğun bir ilgi görüyor. Gördüğü ilginin sebebinin siyasi ve yöneticilik kimliğinin yanı sıra ticari yaşamındaki dürüstlüğünün de olduğunu dile getirenler Badıllı’nın aday adaylık başvurusundan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyorlar.İmam Badıllı, 1963 yılında Urfa’da doğdu. Evli ve 8 çocuk babası olan İmam Badıllı, Müteahhit mesleğinin yanında uzun siyasi geçmişi ile de tanınıyor.İlk olarak 1985 yılında Saadet Partisi ile siyasi hayatına başladı.12 yıl DYP’den meclis üyeliğinde bulundu.9 yıl boyunca Ak Parti’den ilde 4, ilçede 5 yıl meclis üyeliği görevinde bulundu.Urfa Ziraat Odası Başkanlığının yanı sıra Karaköprü spor kulübü 2. Başkanlığı görevinde bulunan Badıllı, 2017 yılında Şanlıurfaspor’da Yönetici sıfatıyla görev yaptı.