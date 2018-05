Hayvanlar Telef Oldu

Urfa, 10 Yıldır Böyle Yağış Görmedi

Urfa - Antep Yolu Trafiğe Kapandı

Doğal Afet Yaşanıyor

Günlerdir Türkiye’nin hemen hemen her bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışlar kırsal bölgelerde felaketlere sebep olmaya devam ediyor. Özellikle Urfa’nın kırsal kesimlerinde maruz kalınan yağmurların sebep olduğu sel felaketiyle hem cana hem mala ciddi zararlar geliyor.Sel felaketinin sebep oldukları her geçen gün katlanarak artmakla beraber, sağanak yağış çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşan insanları perişan etme noktasına getirdi. Gündüz hafif hafif yağan yağmur gece sağanağa dönüştü. Ahırların sular altında kalması ile telef olan hayvanları gören Çalışkanlar Köyü sakinleri doğal afet yaşadıklarını ifade ettiler. Köy halkı, Ahırlara biriken suda boğulan küçükbaş hayvanlar telef olduğunu söylerken, büyükbaş hayvanların da yaşanan durumda zor ayakta kaldıklarını ve hastalığa yakalanma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.Eyyübiye İlçesine bağlı Çalışkanlar köyü yolunu kullanıp arazilerinin durumunu kontrol etmek için yola çıkan köy halkı gördükleri karşısında bir kez daha şoka uğradı. Çalışkanlar Köyü yolunun kapandığını gören vatandaşlar, henüz arazilerine ulaşmadan durumun vahimliğini tahmin ettiler. 10 yıldır böyle yağış görmediklerini ifade eden köy halkı; “Kışın yağmur yağmadı diye üzüntü içerisine düşüp ekinlerimizden iyi verim alamamıştık. Bir haftadır maruz kaldığımız yağışlardan dolayı hem arazilerimiz hem de hayvanlarımız telef oldu” yorumunda bulundular.Sağanak yağışlardan dolayı yolun ortasında kalan köy halkı şehre giden asfalt yolun sular altında kaldığını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yolu kullanmanın imkansız hale geldiğini görüntüleyen vatandaşlar, ağaçların devrilip, fıstık bahçelerinin telef olduğunu ifade ettiler. Sel sularına kapılan yolda zuuzn süre trafik akışı sağlanamadı. Urfa - Antep arası kullanılan yolda araçlar uzun süre kontak kapatıp beklemek zorunda kaldırlar.1 haftadır her gece aralıksız devam eden sağanak yağışların neticesinde tarım arazilerinde, ahırlarında ve evlerinde büyük zararların olduğunu ifade eden vatandaşlar büyük bir doğal afete maruz kaldıklarını dile getirerek “Allahtan gelen bir durum Rabbim daha büyük kayıplardan korusun” yorumunda bulundular.