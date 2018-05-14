Suruç,Türkiye'ye Örnek Olacaktır...

ERİN,KAHVEDE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

SURUÇ'TA BİRLİĞİMİZİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

SURUÇ KENDİ ÖYKÜSÜNÜ YAZACAK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pazar günü Suruç’a giderek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İşyerlerinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Erin, bir kahvehanede de sohbet toplantısı düzenledi.Göreve başladığı günden bu yana hafta sonu tatili yapmayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pazar günü Valilik makamında gerçekleştirilen İl Seçim Güvenliği toplantısından sonra Suruç’a hareket etti. İl Jandarma Komutan Albay Nuri Öztürk’ün de eşlik ettiği Vali Erin, esnafa hayırlı işler diledi. Bir kahvehanede de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek hasbihal etti.Şanlıurfa’da Valilik görevine başladıktan sonra en fazla ziyareti Suruç’a yaptığını belirten Vali Erin, “Suruç’ta esnafımızla, vatandaşlarımızla artık devlet ve millet birlik beraberliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Kaymakamımız tarafından idare edilmeye başlanan Suruç Belediyesi, devletin kaynaklarını halkın hizmetine sundukça vatandaşlarımız bunun ne kadar gerekli bir iş olduğunu öğrendi. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız ile de Suruç’ta yapılması gerekenleri defalarca istişare ettik, onlar da sık sık Suruç’a gelerek çalışmaları inceliyorlar. Suruç, tarihi boyunca görmediği hizmetleri bu bir iki yıllık sürede görmeye başladı” dedi.Devletine güvenmenin, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yatırım yapmanın en güzel örneğinin Suruç’tan çıkacağına yürekten inandığını kaydeden Vali Erin, “Suruç, kendi başarı öyküsünü yazacak ve Suruç’taki bu başarı, Türkiye’nin tüm ilçeleri, şehirleri için örnek olacaktır. Suruç’un kalkınması, Türkiye için örnek olacaktır” diye konuştu.