Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 14 Mayıs 2018 12:07:16 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?

Göbeklitepe’de insan yerleşimi bulmayı heyecanla beklediklerini kaydeden Dr. Moritz Kinzel “Şu ana kadar bir ev bulamadık. Eğer insanların devamlı konakladığı bir mekân ve defnedildikleri bir mezar yeri bulursak büyük bir gelişme olacak” dedi.

Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?

Göbeklitepe’de insan yerleşimi bulmayı heyecanla beklediklerini kaydeden Dr. Moritz Kinzel “Şu ana kadar bir ev bulamadık. Eğer insanların devamlı konakladığı bir mekân ve defnedildikleri bir mezar yeri bulursak büyük bir gelişme olacak” dedi.

Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa’daki 12 bin yıllık Göbeklitepe, küçük bir kısmı aydınlatılabildiği hâlde, bilinen birçok şeyi değiştirdi. Öyle görünüyor ki tarih öncesi insanlar hakkında “hakikat” olarak anılan modern anlayışı değiştirmeye devam edecek.

Ancak Göbeklitepe’yi kimler inşa etti; ne gibi inançlara mensuptular; yerleşik hayata geçmişler miydi? Bunlar gibi birçok soru hâlihazırda cevap bulmayı bekliyor. Bunun için ören yerinde Doğuş Grubu’nun sponsorluğundaki çalışmalar devam ediyor. 2035’e kadar Göbeklitepe’nin sponsorluğunu yapacak grup, ören yerine son olarak bir ziyaretçi merkezi kazandırdı.

İşin arkeolojik cihetinde ise hep umut dolu bir bekleyiş var. Sorularımızı cevaplayan kazı heyetinden Alman arkeolog Dr. Moritz Kinzel, bir zamanlar üzerine köylüler tarafından mercimek ekilen bölgede, 20’ye yakın yapının olduğunu ancak sadece 8’inin gün yüzüne çıkarıldığını söylüyor. “Arkeoloji kazılarının başlangıcından bugüne, 23 yıl geçti ama Göbeklitepe’yi anlamanın daha başlangıcındayız” diyen Dr. Kinzel “En mühim şey; Göbeklitepe’nin günümüze gelen en eski taş yapı olduğunu keşfetmemizdi. Bunun gibi malumatlar ise bizi başka bilgilere götürecektir” ifadelerini kullanıyor.

Göbeklitepe’de kalıcı insan yerleşimi bulmayı heyecanla beklediklerini kaydeden Dr. Moritz Kinzel “Şu ana kadar bir ev bulamadık. Eğer insanların devamlı konakladığı bir mekân ve defnedildikleri bir mezar yeri bulursak büyük bir gelişme olacak” şeklinde konuşuyor.
Doktor Moritz Kinzel: HÃ¢lÃ¢ GÃ¶beklitepeâyi anlamanÄ±n baÅlangÄ±cÄ±ndayÄ±z

ALMANLAR TÜRKLERE İZİN VERİR MİYDİ?

Alman arkeolog, Türkiye’deki kazı heyetlerinde var olan Alman hâkimiyetine dair de şunları söylüyor: Burada kazıları çok kültürlü bir grupla sürdürüyoruz. ‘Sadece Almanlar çalışıyor’ diye düşünmek yanlış. Ancak Almanya’da böyle bir ören yeri olsa, Türklere kazı izni verilir miydi? Kanaatimce Almanlar buna izin vermezdi. Bu, beni rahatsız ediyor doğrusu.

Bahar Erbengi: 15 milyon dolar yatırım yaptık

İnsanlara Göbeklitepe’yi anlatabilmek için projeler yürüttüklerini söyleyen Doğuş Holding Kurumsal İletişim Başkanı Bahar Erbengi, “Kültür Bakanlığı’yla yaptığımız 20 yıllık sponsorluk anlaşması çerçevesinde Göbeklitepe’ye şu ana kadar 15 milyon dolar yatırım yaptık. Burası, mistik bir yer ve henüz hakkında her şey bilinmiyor. Yeni inşa ettiğimiz ziyaretçi ve canlandırma merkezleriyle, 12 bin yıllık bu yeri biraz daha anlaşılabilir ve eğlenceli hâle getirmek istedik. Göbeklitepe hususunda nihai hedefimiz ise UNESCO’nun geçici aday listesinde olan bu ören yerini kalıcı listeye taşımak” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye

Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Göbeklitepe’de insan yerleşimi bulmayı heyecanla beklediklerini kaydeden Dr. Moritz Kinzel “Şu ana kadar bir ev bulamadık. Eğer insanların devamlı konakladığı bir mekân ve defnedildikleri bir mezar yeri bulursak büyük bir gelişme olacak” dedi.
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Liselerarası Şanlıurfa Konulu Münazara Yarışması yapıldı.
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Dünyanın ilk şeytan heykeli olduğu belirlenen Shigir İdolü; 1894 yılında, Rusya'daki Ural Dağları yakınlarında yer alan Yekaterinburg bölgesinde, altın arayan bir grup madenci tarafından bir bataklıkta bulunmuştu.
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
11.600 yıl öncesine tarihlenen ahşap Shigir İdolü, anıtsal ve insan biçimli bilinen en eski heykellerden biri oldu. Araştırmacılar 5 metre uzunluğundaki heykeli Göbeklitepe’deki dikilitaşlara benzetiyor.
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Gökçeada'daki Uğurlu- Zeytinlik Höyük arkeoloji kazılarında bu sene Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'deki kazılarda bulunan eserlerle benzerlik gösteren neolitik döneme ait ilginç figürler bulunduğu belirtildi.
Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...
Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de İngiltere'de bulunan Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modelinin bir benzerini uygulayacak
Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler
Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler
Göbeklitepe, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden oldu. Yakın zamana kadar en eski tapınak olarak bilinen Stonehenge'den de eski olan bölge, turizme de açılmış durumda. İşte Göbeklitepe hakkında kısa bilgiler.
Urfa İle Arasında Bağ Var mı?
Urfa İle Arasında Bağ Var mı?
Dünyanın insan şekilli en eski ahşap heykeli Shigir İdolü ile Göbeklitepe'deki insan şekilli T biçimindeki taşların çağdaş olduğuna dikkat çekildi ve birbirini çağrıştırdıkları savunuldu. Avrasya avcılarının aynı dönemde benzer eserler ortaya çıkartmasının tesadüfi olmayabileceği ima edildi.
Erdoğan,Göbeklitepe'ye Hayran Kaldı...
Erdoğan,Göbeklitepe'ye Hayran Kaldı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşması için geldiği Şanlıurfa’da 'Tarihin Sıfır Noktası! olarak tanımlanan Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
Suruç,Türkiye'ye Örnek Olacaktır...
Suruç,Türkiye'ye Örnek Olacaktır...
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Nihat Başkana,Bir Ödül Daha!
Nihat Başkana,Bir Ödül Daha!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 14°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:33
Güneş
05:11
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:34
Yatsı
21:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿