Nihat Başkana,Bir Ödül Daha!

BU ÖDÜL,URFAMIZINDIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm ilçelerde gerçekleştirdiği ''Prestij cadde'' uygulaması, altyapı iyileştirme çalışmaları ve içme suyu arıtma tesisleri projeleri ile Anadolu Basın Birliği tarafından 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Ödülüne layık görüldü.'Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Van'da gerçekleştirilen törende Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülünü aldı.Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçesinden yerel yöneticilerin farklı kategorilerde ödüllendirildiği programa Almanya Milletvekilleri, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Soporbekuly, Azerbeycan Milletvekili Ganier Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı.Ödülünü alarak katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bu ödül birlikteliğimizin temelini oluşturan tüm Şanlıurfa halkınındır. Böylesine bir halka hizmet etmenin bize verdiği gururla her gün kendimizi daha da geliştiriyor ve çalışmalarımıza daha da hız veriyoruz" dedi.Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.