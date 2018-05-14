Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, “İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Şuurlu Gençlik” sloganıyla başlattıkları “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin, bugünün ihyası, yarının inşası için önemli olduğunu belirterek, “Sendikacılık anlayışımızı emek ve ekmek mücadelesiyle sınırlı tutmuyor, toplumsal değerler boyutu ile de topyekûn bir hak ve adalet mücadelesi vermeyi; fikre yönelerek geleceğe yürüyen gençliği önemsiyoruz” dedi.







Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube’nin Şair Nabi Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin ödül töreninde konuşan Atilla Olçum, sendika olarak, hedefleriyle söylemi, söylemiyle eylemi uyumlu bir çalışma tarzını benimsediklerini ifade ederek, ‘insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ anlayışını içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak hak ve özgürlük mücadelesini sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceklerini söyledi.

Öğrenci, öğretmen ve kitap arasındaki bağı ne kadar nitelikli hâle getirirsek, o kadar nitelikli bir nesil yetiştiririz

Fikre yönelen bir gençlik ile geleceğe daha nitelikli yürüyebileceklerini düşünerek ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Olçum, “Bu projenin üç bileşeni var: Öğrenci, öğretmen ve kitap. Bu üç bileşenin arasındaki bağı ne kadar nitelikli hâle getirirsek, o kadar nitelikli bir nesil yetiştiririz” ifadelerini kullandı.

Olçum, adanmış insanlar olarak, medeniyet değerlerinden hareketle tefekkür ederek, çağın materyalist dayatmasına karşın, mananın ve maneviyatın esas alındığı muasır bir gelecek tahayyülü ile hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.







‘İlim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu bir gençlik’ için elimizi taşın altına koyduk

Nobel ödüllü Fransız Fizikçi Pierre Cuire’nin “Endülüs’ten bize otuz kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık” sözüne atıfta bulunan Olçum, “Bu söz, geçmişinden ve kitaptan kopan ya da koparılan bir nesil için sanırım iyi bir örnektir” diyerek, şöyle devam etti: “Türkiye genelinde uyguladığımız bu projeyle şu an 43 bin 526 öğrencimiz medeniyet kodlarımızın mimarlarının kitaplarını okuyor. İnşallah bu çalışmamız, genç yüreklerimiz için bir kıvılcıma vesile olacak ve medeniyetimizin ihyasında öncü nesillerin yetişmesine, ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Adanmış öğretmenlerimizle birlikte ‘ilim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu bir gençlik’ için, elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Beni biz, bizi bir kılacak olan medeniyet değerlerimizin tesisi için, kaygısı, kavgası ve sevdası bir olanların ortak paydasında buluştuğu öncü kuşaklar olarak, milletimiz ve ümmet için yol açan, yol olan ve yol alan bir enerji ve sinerjiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”







Projenin, yeni Akiflerin ortaya çıkmasına vesile olması temennisinde bulunan Olçum, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, öğretmenlerimize ve kitapları okuyup kompozisyon yazan öğrencilerimize teşekkür, dereceye girenleri tebrik etti.







Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Coşkun’un da bir konuşma yaptığı programın sonunda, “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.





