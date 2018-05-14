Birecik Tso,Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde...

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende verildi.​

