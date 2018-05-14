Birecik Tso,Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde...

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende verildi.
Gerçekleşen Törene Birecik Ticaret ve Sanayi Odamızı Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, Meclis Başkanı Fevzi YAŞAR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent BİLGİN katıldı.
BİLGİN'DEN,HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET
Törenden Sonra Birecik Ticaret ve Sanayi Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, Meclis Başkanı Fevzi YAŞAR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent BİLGİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ziyaret ederek hediyelerini takdim ettiler.
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