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Bu haber 14 Mayıs 2018 08:38:20 Tarihinde eklenmiştir.

Bakış, Ülkü Ocaklarında

MHP Şanlıurfa Milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptığını duyuran Halil Bakış, Şanlıurfa MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakış, Ülkü Ocaklarında

Aşiretinin ve muhtarların ortak karar almasıyla belirledikleri MHP Şanlıurfa milletvekili aday adayı Halil Bakış dün MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığında keyifle ağırlanan Bakış, İl Başkanlığının da desteğini aldı.




 
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