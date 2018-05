MHP Anneler gününü Engelli Anneleriyle kutladı

İZGÖRDÜ,GÜNÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İNAT,BİR ANNE MEMLEKETİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİR

Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen programa MHP İl Kadın Kolları Başkanı Bilge Demirkol İzgördü, MHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve SİM Başkanı Dr. Mehmet İnat, MHP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Aktürk, MHP Karaköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Doğangün Direkli ile İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra engelli anneleri katıldı.Anneler Günü münasebetiyle Engelli Annelerine yönelik düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Bilge İzgördü Demirkol bugünün önemine dikkat çekerek şunları söyledi.Bugün 13 Mayıs Yani Anneler Günü, başta Şehit Anneleri olmak üzere cefakâr ve fedakâr engelli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Anne olmak umut etmek demek, anne olmak sınırsızca sevmek demek, bir anne evladını 9 ay karnında bir ömür boyu da yüreğinde taşır. Bizler de hem anneyiz hem evladız. Annelerimizin bir gün değil bir ömür kıymetini bilelim. Peygamber Efendimiz (S. A.V)’in Cennet annelerin ayakları altındadır düsturuyla yola çıkarak Engelli Annelerimiz ile kahvaltı programında bir araya geldik Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları ve il teşkilatı olarak her zaman kadınlarımızın yanında olmaya çalıştık kadınlarımızın hep önünü açtık bundan sonra da kadınlarımızın hep yanımda olmaya çalışacağız onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah” dedi.MHP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve SİM Başkanı Dr. Mehmet İnat ise;” öncelikle hepinizin Anneler Günü kutlu olsun. Bir anne bir memleketin kaderini değiştirebilir, biliyorsunuz bizim memleketimiz için de her annenin doğurmuş olduğu bir lider, bugün bizim liderimiz Dr. Devlet Bahçeli gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi, bir annenin bir çocuğu bir ülkenin kaderini değiştirebilir.Anneler bizim için kıymetlidir, özellikle çocuklarını bu vatan için şehit vermiş olanlar, sizler gibi bir ömrünü cefa ile geçiren engelli çocuklarına bakan anneler bizler için baş tacıdır. Hepiniz bu programımıza katılarak şeref verdiniz. Hem Kadın Kolları Başkanlığımız hem de İl Başkanlığımız olarak bizim kadınlara gençlere ve engellilere verdiğimiz önem hiçbir yerde yoktur. Emin olun sizler bizler için hassas çizgimiz önemli insanlarsınız.” Diyerek sözlerini tamamladı.Düzenlenen program MHP İl Kadın Kolları Başkanı Bilge İzgördü Demirkol tarafından 11 yalındaki Bedensel ve Zihinsel Engelli çocuğuna bakan Engelli Annesi Medine Küçük’e plaket takdiminin ardından sona erdi.