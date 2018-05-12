Vali Erin;İlk Mimar Annedir...

Vali Erin, anneler günü nedeniyle yayınladığı mesajında, şunları ifade etti:
ANNELERİN HAKKI ÖDENMEZ,ONLAR İLK MİMAR'IMIZDIR!“Yaşadığı çağın ilerisini düşünen, toplumsal ilişkilerinde benlik yerine biz diyebilen, milli ve manevi duygularına sıkı sıkıya bağlı olan, ortaya koyduğu fikirlerle çığır açan, ürettiği eserlerle insanlığa katkı sunan bireyler, medeniyetler inşa etmeye muktedir olmuşlardır. İşte bu medeniyetleri oluşturan bireyleri yetiştiren, dolaysıyla medeniyetlerin temelini atan ilk mimar annedir.
Henüz dünyaya getirmediği yavrusuna bile büyük bir şefkat duyan, hayata geldikten sonra tüm imkânlarını insanüstü bir gayretle seferber eden, evladı için kendini feda etmeye hazır olan annelerimizin hakkı şüphesiz ödenemez.
Merhametin, sevginin, fedakârlığın simgesi olan annelerimiz, her zaman hürmetlerin en büyüğünü hak etmektedir. Yüce dinimiz İslam Peygamberi de bu gerçeğe işaret ederek, “Cennet, annelerin ayakları altındadır” diyerek, insanoğlunun annesine ne derece hürmet etmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
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