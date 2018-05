Vali Erin;İlk Mimar Annedir...

ANNELERİN HAKKI ÖDENMEZ,ONLAR İLK MİMAR'IMIZDIR!

ANNELERİMİZİ SADECE BU GÜNDE HATIRLAMAMALIYIZ

Tüm dünyada Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, medeniyetler inşa eden, toplumu şekillendiren bireyleri yetiştiren kişilerin temelinde anne olduğunu belirterek, tüm annelerin anneler gününü tebrik etti.Vali Erin, anneler günü nedeniyle yayınladığı mesajında, şunları ifade etti:“Yaşadığı çağın ilerisini düşünen, toplumsal ilişkilerinde benlik yerine biz diyebilen, milli ve manevi duygularına sıkı sıkıya bağlı olan, ortaya koyduğu fikirlerle çığır açan, ürettiği eserlerle insanlığa katkı sunan bireyler, medeniyetler inşa etmeye muktedir olmuşlardır. İşte bu medeniyetleri oluşturan bireyleri yetiştiren, dolaysıyla medeniyetlerin temelini atan ilk mimar annedir.Henüz dünyaya getirmediği yavrusuna bile büyük bir şefkat duyan, hayata geldikten sonra tüm imkânlarını insanüstü bir gayretle seferber eden, evladı için kendini feda etmeye hazır olan annelerimizin hakkı şüphesiz ödenemez.Merhametin, sevginin, fedakârlığın simgesi olan annelerimiz, her zaman hürmetlerin en büyüğünü hak etmektedir. Yüce dinimiz İslam Peygamberi de bu gerçeğe işaret ederek, “Cennet, annelerin ayakları altındadır” diyerek, insanoğlunun annesine ne derece hürmet etmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.Sadece bu özel günde değil, senenin her günü bizim için annelerimizi hatırlamak, şükranımızı en büyük şekilde ifade etmek için bir fırsattır. Bu fırsatı her gün ve her an değerlendirebilmemiz temennisiyle, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.”