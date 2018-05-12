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Bu haber 12 Mayıs 2018 20:11:09 Tarihinde eklenmiştir.

Erkuş'tan Hemşire Alımı Müjdesi...

Hemşirelik haftası nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde düzenlenen programda konuşan Başhekimi Doç.Dr. Emre Erkuş, hastaneye 100 hemşire kadrosu açılacağının müjdesini verdi.

Erkuş'tan Hemşire Alımı Müjdesi...

HARRAN TIP'A 100 HEMŞİRE ALINACAK

Hemşirelik haftası nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde düzenlenen programda konuşan Başhekimi Doç.Dr. Emre Erkuş, hastaneye 100 hemşire kadrosu açılacağının müjdesini verdi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Emre Erkuş, Hemşireler haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada tüm hemşirelerin Hemşireler gününü kutladı. Başhekim Erkuş, kısa süre içerisinde yeni hemşire alımı yapılması için toplam 100 hemşire kadrosu açılacağının müjdesini verdi. 

HEMŞERİLER ZOR ŞARTLARDA GÖREVLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi Başhemşire Naşide Yaman Öztürk ise hemşirelik haftası ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında, Sağlık, bireylerde zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyerek, “Sağlık hizmetleri ise bir ekip işidir ve hemşireler de bu ekibin en önemli temel taşlarındandır. Dünyada ve ülkemizde nesillerin devamı için büyük önem arz eden sağlık hizmetlerinin sağlanması, geliştirilmesi ve daha kaliteli bakım hizmetlerinin sunulması için meslektaşlarımız sorumluluk bilinci içinde, zor şartlar altında bile görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır” diyerek hemşireler gününü kutladı.

Hemşireler günü etkinliği, hastanede çalışan hemşirelerin müzik ziyafeti ve ikramlarla son buldu.
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Sağlık
Erkuş'tan Hemşire Alımı Müjdesi...
Erkuş'tan Hemşire Alımı Müjdesi...
Hemşirelik haftası nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde düzenlenen programda konuşan Başhekimi Doç.Dr. Emre Erkuş, hastaneye 100 hemşire kadrosu açılacağının müjdesini verdi.
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