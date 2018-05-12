Protesto Sonrası Urfalı Çiftçiler Tek Tek Dinlendi!

DSİ'DEN YAPILAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

PAMUK EKİMİ APAN ÇİFTÇİYE BİR HAFTA DAHA SU!

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Suruçlu çiftçilerin kurum ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı.‘’Suruç Ziraat Odası Başkanı, muhtarlarımız ve yöredeki çiftçilerimiz kalabalık bir grupla 15. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Suruç Ovası Pompaj Sulaması Taşbasan Sağ Sahil Şebeke Sulamasında yaşanan arıza ve aksaklıkların bir an evvel giderilmesi, sahadaki arıza ekiplerinin sayısının artırılması, sulamada sorun yaşayan çiftçilerin problemlerinin bir an evvel giderilmesi, ürün kayıplarının yaşanmaması için müdahalelerde gecikilmemesi üzerine DSİ Bölge Müdürü ile görüşme talebinde bulunmuş ve bunun üzerine Bölge Müdürü Ahmet Ersin GÖKÇE çiftçi temsilcileriyle bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe özellikle Sağ Sahil Şebeke RY2 ve özellikle RY5 hattından sulama yapan yöre çiftçilerinin sorunlarını tek tek dinlemiş ve arızaların meydana gelme sebeplerini, tesislerin nasıl kullanılacağı ve korunacağı hususunda vatandaşları bilgilendirdi.Ayrıca Suruç Sulamasında şebeke hatlarına çok fazla müdahale olduğu hava alma vanalarından (vantuz) su alınan noktalarda boru içerisinde sıkışıp kalan havanın patlakların en önemli nedeni olduğunu vurgulayarak, çiftçilerimizden bu konuda daha duyarlı olunmasını, bilinçsiz kullanımların engellenmesi için diğer kullanıcıların uyarılması konusunda İdareye yardımcı olunması istenmiştir.RY5 hattında yaşanan sorunlar için ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayarak gelecek hafta içinde tamiratların tamamlanarak sulama suyunun tekrar şebekeye verileceğini ve yeni pamuk ekimi yapan çiftçilerimiz için 1 hafta ilave süre ile sulamanın devam ettirileceğini belirtmiştir.Sulama borçlarıyla ilgili de açıklama yapan Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe; borçların ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ve uydu görüntülerinden faydalanılarak toplulaştırma sonrası yeni tapulara göre belirlendiğini, bir kısım mağduriyetin arazi sahiplerinin yeni yerlerine geçmemesinden kaynaklandığını, bu konuda yaşanan sıkıntılar için itiraz dilekçelerinin alındığını ve değerlendirildiğini, mağduriyet var ise giderileceğini, ancak sulama nedeniyle yüksek enerji bedellerinin DSİ tarafından ödendiğini bu nedenle suyun bir damlasının bile israf edilmemesi gerektiğini vurguladı.Daha sonra karşılıklı iyi niyet ve temennilerden sonra toplantı sona erdi.’’