Harran İİBF’de Mezuniyet Sevinci

SİVEREKLİ:YOLLARI DA BAHTLARI DA AÇIK OLSUN

TAŞALTIN,ÖĞRENCİLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Osmanbey Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.Öğrencilerin bölüm bölüm salona çağırılması ile başlayan mezuniyet törenin açılışında ilk olarak fakülte birincisi Ayşe Küçük selamlama konuşması yaptı.Daha sonra kürsüye çıkan fakülte dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, gelen tüm öğrenci ailelerini selamlayarak başladığı konuşmasında; " Sizlerin 4 yıl önce bize teslim ettiğiniz evlatlarınızı en iyi şekilde yetiştirerek bugün sizlere geri teslim ediyoruz. Bu öğrencilerimiz, inanıyorum ki 4 yıl boyunca fakültemizde en iyi şekilde eğitim aldılar. Bugün onları üniversitemizden uğurluyoruz. Yeni hayatlarında başarılı olacaklarına inanıyorum. Yolları da bahtları da açık olsun" dedi.Mezuniyet töreni, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Rektör Taşaltın konuşmasında öğrencilere; " Büyükler hep nasihat etmek ister, gençler ise nasihat dinlemek istemez ama ben yine de size şunu tavsiye ediyorum; hayata atılırken her zaman gözüpek olun. başarılı olmak için bazen küçük başarısızlıklar yaşayabilirsiniz ama bu büyük başarıları tetikler. Sizde girişimlerde bulunun. Belki ilk girişiminiz başarısız olursanız dahi bu daha büyük başarılar elde etmenize neden olur. Sizi ailenizden aldık, burada 4 yıl boyunca eğittik. Şimdi donanımlı bir şekilde ailelerinize sizleri geri gönderiyoruz. Yolunuz açık olsun. Yeni hayatlarınızda başarılar dilerim" şeklinde konuştu.Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Haliliye Belediyesi halk oyunları ekibinin folklor gösterisinin ardından, mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları ile sona erdi.