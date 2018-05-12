Başkan Bayık,Bilim Fuarına Katıldı...

BAŞKAN BAYIK'TAN MİLLİ EĞİTİM'E TEŞEKKÜR

BAYIK:FAKIBABA'NIN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN UMUT OLACAKTIR

Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluyazı (Hoşin) Ortaokulu Öğrecileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ,Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut , Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever ve eğitim camiasından birçok kişi katıldı.Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği stantları gezen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yaptığı açıklama şöyle : Öncelikle Milli eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum her okulda ayrı bir bilim fuarı açılıyor öğrencilerimizin yeteneklerini sergilediği çalışmalar hepimizi şaşırtıyor Türkiye Her geçen gün büyüyen gelişen bir ülke buda yarınımızın geleceği olan çocuklarımıza borçluyuz.TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINDA konuşan Başkan Bayık yerli tohum üretilmesine değinerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Türkiye de yerli tohum üretilmesi yönünde başlattığı çalışma çiftçilerimiz için ne kadar umut verici ise gelişmiş bir Türkiye içinde önemli bir adım olduğunu söyleyerek yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum dedi.