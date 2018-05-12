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Bu haber 12 Mayıs 2018 19:54:41 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Bayık,Bilim Fuarına Katıldı...

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık öğrencilerin icatlarını sergilediği bilim fuarına katıldı

Başkan Bayık,Bilim Fuarına Katıldı...

Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluyazı (Hoşin) Ortaokulu Öğrecileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ,Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut , Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever ve eğitim camiasından birçok kişi katıldı.

BAŞKAN BAYIK'TAN MİLLİ EĞİTİM'E TEŞEKKÜR

Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği stantları gezen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yaptığı açıklama şöyle : Öncelikle Milli eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum her okulda ayrı bir bilim fuarı açılıyor öğrencilerimizin yeteneklerini sergilediği  çalışmalar hepimizi şaşırtıyor Türkiye Her geçen gün büyüyen gelişen bir ülke buda yarınımızın geleceği olan çocuklarımıza borçluyuz.

BAYIK:FAKIBABA'NIN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN UMUT OLACAKTIR


TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINDA konuşan Başkan Bayık yerli tohum üretilmesine değinerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Türkiye de  yerli tohum üretilmesi yönünde başlattığı çalışma çiftçilerimiz için ne kadar umut verici ise gelişmiş bir Türkiye içinde önemli bir adım olduğunu söyleyerek yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum dedi.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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