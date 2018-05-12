Hilvan Belediyesinin Standına Yoğun ilgi...

Bu yıl ilki düzenlenen Şanlıurfa Evlilik Fuarı ve Otomotiv Show 2018 Fuarı, Tüm Şanlıurfalıların dikkatini üstüne çekti. Özellikle evlilik aşamasında olanların ve otomobil merakı olanların ilgi gösterdiği fuarda stant açan Hilvan Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi, sergilediği el sanatı ürünleriyle fuarın ilgi odağı oldu.

ÇİFTÇİ KURSİYERLERİ TEBRİK EDİP,BAŞKAN BAYIK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Hilvan Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi standını ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ürünleri sergilenmesinde önemli rol alan eğitmen ve kursiyerleri tebrik ederek 'Hilvan Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Kültür Merkezi'ndeki gelişmelerden büyük bir gurur duyuyoruz. Burada kurs gören kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca kadınlara destek amaçlı olarak kurulan kültür merkezine yaptığı katkılarla örnek bir belediyecilik örneği sergileyen Hilvan Belediyesi'ne ve belediye başkanına teşekkür ediyorum' dedi.

BAYIK:HİLVAN BELEDİYESİ OLARAK KADINLARI ÖNEMSİYORUZ

Fuarda açılan stantta kursiyerlerle birlikte ziyaretçileri karşılayan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Belediye olarak kadın istihdamına ve bu yöndeki mesleki eğitim almalarını önemsiyoruz. Burada birden çok amacımız var. Bir yandan bayanlarımıza mesleki eğitim verebilmek ve buna bağlı olarak aldıkları eğitimle kendi işlerinin sahibi yapmak, öte yandan Hilvan'ın tanıtımını sağlamaktır. Sosyal belediyecilik gereği olarak bu hizmet alanımızdan asla taviz vermeyip çalışmalarımızı farklı alanlarda geliştirip devam ettirmektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi.