SSK Caddesindeki Çileden Bakanların Dahi Haberi Var

Araçlar Yolları Gasp Ediyor

Kaldırımda Dahi Yürüyemiyoruz

Yetkililerin Haberi Var

Esnaf Da Vatandaş Da Zor Durumda

Eyyübiye İlçesine Bağlı SSk Caddesinde oluşan trafik yoğunluğu çevre sakinlerini zor duruma düşüyor. Vatandaşlar, dar olan çift yönlü yolda oluşan araç trafiğinden dolayı zor anlar yaşarken kaldırımda bile yürümekte zorlandığını dile getiriyorlar.SSK Caddesinde oluşan trafik yoğunluğunun sebebi ise dar olan çift yönlü yolda araçların sağlı sollu park etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yolun darlığından dolayı araçların yarısı kaldırımın üzerine park edilmiş durumda. Bu da yayaların kaldırımda sıkışmasına sebep oluyor. Araçlar yolları gasp ettiği yetmezmiş gibi kaldırımları da işgal ediyorlar.Çevre sakinleri araç trafiğinin yoğunluğunun yanında yaya trafiği yaşadığını da belirterek; “Araçların yarısı kaldırımın üstüne çıkmış halde park ediliyor. Bu daracık caddedeki araç trafiğini anlıyoruz da, kaldırıma park etmelerini anlayamıyoruz. Bu yolu kullanıp evimize iş yerimize gitmekte zorlanıyoruz?” yorumunda bulundu.SSK Caddesinde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı çevre sakinleri ayrı ayrı kurumlara teker teker başvuru yaptıklarını ifade ediyorlar. Konuya ucu değen her kurumun durumdan haberi olduğu halde hiçbir müdahaleye yeltenmediğini dile getiren bir vatandaş; “Bakanların dahi haberi var. Sorunumuzu dile getirdiğimizde tenezzül edip kontrol etmeye dahi gelmediler kaldı ki soruna çözüm bulacaklar.” İfadelerini kullandıÇevre sakinleri evlerinin veya alışveriş yaptıkları market, kasap, eczane gibi ihtiyaçların karşılandığı dükkânlara gitmenin işkence haline dönüştüğünü ifade ederken konudan dert yakınan bir esnaf; “Dükkânlarımızın önüne park edilen araçlardan dolayı iş yerimiz görünmüyor. Tanıyanlar, bilenler geliyor fakat bilmeyenler bu caddeye girdikleri gibi çıkmak istiyorlar. Araç park etmenin yasak olduğu uyarıları asmamıza rağmen bu yasağa kimse uymuyor. Esnaf olarak da mahalle sakini olarak da zor durumdayız.” diyerek yetkililerin neden konuya el atmadığı konusunda da sitemlerde bulunuyor.