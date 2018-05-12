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Bu haber 12 Mayıs 2018 13:45:06 Tarihinde eklenmiştir.

Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.

“Daha eskisi yok” sloganıyla Göbeklitepe’nin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtımını yürüten Başkan Fevzi Demirkol, yeni bir projeye daha imza attı. Uluslararası Göbeklitepe Okumaları adı altında yürütülen çalışma kapsamında Japonya’nın en ünlü iki şairi, Şanlıurfa’ya geldi. Yasuhiro Yotsumoto ve Yasuke Miyake isimli şairler, Başkan Fevzi Demirkol ile Göbeklitepe’yi görme fırsatı buldu. Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazan Japon şairler, tarihin bilinen en eski yapıtı olan Göbeklitepe’yi, hem ülkelerinde anlatacaklarını hem de yazacakları şiirlere konu edeceklerini söyledi.

Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesiyle ilgili Göbeklitepe’de basın mensuplarına bilgi veren Başkan Fevzi Demirkol, Göbeklitepe’nin tanıtımı için her alanda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Haliliye Belediyesi olarak tüm dünyaya Göbeklitepe’yi anlatmak arzusunda olduklarının altını çizen Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göbeklitepe, insanlığın bilinen en eski tarihi yapıtı. Haliliye Belediyesi olarak Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtma arzusu içerisindeyiz. Göbeklitepe, bizim zenginliğimiz, bizi bütün dünyayla buluşturan bir değerimiz. Haliliye Belediyesi olarak Göbeklitepe’nin tanıtımında ‘daha eskisi yok’ sloganıyla hareket ediyoruz ve daha eskisi yok diyoruz. Göbeklitepe’yi hem şehir içerisindeki öğrencilerimize, kadınlarımıza, dezavantajlı kesimlerimize, engellilerimize yine aynı şekilde Göbeklitepe’yi ülkemizin tüm illerinde tanıtmak, dünyaya tanıtmak arzusu içerisindeyiz. Bölgemize katkı sağlayacaktır. Göbeklitepe, kültürel bir değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin turizmine, insanların refahına, huzuruna katkı sağlayacaktır. Bu anlamda daha önceden çeşitli etkinlikler düzenledik, düzenliyoruz ve ileriki günlerde de düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün, bir ilke imza atıyoruz. İlklerin belediyesi, Haliliye Belediyesi olarak Japonya’dan gelen misafirlerimiz, şairlerimizle birlikte ‘Göbeklitepe Okumaları’ adı altında bir program düzenledik. Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz. Bugün burada bizim aşık atışmalarına benzer şekilde Göbeklitepe’den ilham alarak şiirler yazacaklar. Misafirlerimize, dünyanın en eski yapıtının tanıtımında uluslararası alanda katkı sunacakları için teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN DEMİRKOL:GÖBEKLİTEPE’DEKİ KAZI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ

Başkan Fevzi Demirkol, Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmalarına Haliliye Belediyesi olarak da, destek verdiklerini hatırlatarak, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Tarihi ören yerlerinin bir ölçüde iğneyle kuyu kazmak şeklinde arkeolojik çalışmalar devam etmektedir. Göbeklitepe’de şuanda ziyaret ettiğimiz gibi 20 alan tespit edilmiştir ama halen kazı çalışmaları 7’sinde devam etmektedir. Haliliye Belediyesi olarak da, kazı çalışmalarına gerek teknik destek gerekse personel takviyesinde bulunuyoruz. Bir an önce yer altındaki bu zenginliğimizin yer üstüne çıkarılmasını istiyoruz.”

GÖBEKLİTEPE’YE HAYRANLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Dünyanın en eski yapıtlarının bulunduğu Göbeklitepe’yi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Japon şair Yasuhiro Yotsumoto, “Şiir dünyadaki hem en eski şey olup, hem de en yeni üründür. Böyle bir programı Türk şairlerle yapmak benim için çok önemliydi. Burada, dünyanın en eski yerleşim yerinde bu bütünlüğü sağlamak benim için çok güzel bir duyguydu” diye konuştu.

Yasuke Miyake de, yaptığı açıklamada, “Buraya Haliliye Belediyesinin aracılığıyla geldiğimiz için çok mutluyuz. Burada, gerçekten şahane bir kültürün yattığını öğrendim. Göbeklitepe’yi kesinlikle herkese tavsiye edeceğim” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Japon şairler, Göbeklitepe’den ilham alarak yazdıkları şiirlerden mısralar okudu. Başkan Demirkol’da şairlerin talebi üzerine yazdığı mısraları okudu.

Göbeklitepe’deki program; Göbeklitepe kazı alanındaki yapıtların gezilmesinin ardından Başkan Demirkol’un günün anısına Japon şairlere hediye taktim etmesinin ardından son erdi.

 

 

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Kültür
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.
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