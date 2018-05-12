Belediye, Balıklıgölü Kim Dağıtıyor? Kim Topluyor?

Balıklı Göle Yakışmıyordu

Tabelalar Kaldırılmalı

İşletmecilerin de Balıklıgöl’ü Sahiplenmeli

Bu Şehir Hepimizin

Ortak akılla Balıklıgöl platosu için alınan karar çevre düzenlemesi ve görüntü kirliliği ile kendini hissettirmeye başladı. Plato içerisinde ki işletmelerin görüntü kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan çalışma meyvelerini verirken, bazı yerlerde olumsuz örnekler sergiliyor.Dergâh çevresi ve turizme açılan mağaraların bulunduğu alanda yapılan çalışmaların ardından gerekli temizliğin yapılmaması Balıklıgöl’e yakışmayan manzaralar oluşturdu. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları görüntü kirliliği manzarasını kutsal mekâna yakıştırmazken, ilgililerin duyarsızlığı hayret ettiriyor. Kale eteği, seyir tepesi ve turizme açılan mağaraların çevresinde ki görüntü kirliliği ile işletmecilerin vurdumduymazlıkları turizmin kalbi Balıklıgöl platosuna yakışmıyor.Balıklıgöl alanında ki tabela kirliliği, Hasan Paşa ve Dergâh cami çevresinde neyin nesi olduğu belli olmayan ve gelişi güzel asılan tabelalar iç açıcı manzaralar oluşturmuyor. Yetkililerin konuya duyarlı olması bekleniliyor. Balıklıgöl platosunda ki döşeme Camii’nde yıllardır devam eden yenileme ve düzenleme çalışması nihayete ulaşmazken, yetkililerin çevre düzeniyle peyzaj çalışmaları turizm sezonuna nefes aldırdı.Eşi benzeri olmayan dünyanın en büyük canlı akvaryumu ve dini inanç merkezi konumunda ki Balıklıgöl alanında yapılan çalışmalara yetkililerin duyarlılığı kadar işletmecilerin de sahiplenmesi gerekiyor.Unutmayalım ki, Balıklıgöl, Tarihi Kale, Hz. İbrahim’in doğduğu makam, Kızıl koyun, Haleplibahçe, sabır mekânı Eyyüp Peygamber, Amazon mozaikleri ile Şanlıurfa, Urfalılarındır… Şimdi sahip çıkma zamanıdır…