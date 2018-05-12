Mezarlıktaki ‘Gizemli Kız’ Bulundu İddiası

Mezarlıkta Ağlıyordu

Evinde Bulundu İddiası

Çorum’da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık’ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.Günlerce hem Çorum’dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.