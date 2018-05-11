Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 22:26:21 Tarihinde eklenmiştir.

Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!

CHP'de, belediye seçimleri için önceden adaylıklarını açıklayan milletvekillerinin listeye konup konmayacağı merak konusu oldu

Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na verecek.  

Siyasi partilere adaylık başvurusunda bulunanlar arasından seçilecekler ile genel başkan kontenjanından listeye girecek olan isimler kulislerin en sıcak konusu. İktidar kulislerine göre,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday listesini hazırlarken, ilk önce yeni dönemde devam etmeyeceği isimleri belirlediği ifade ediliyor. AK Parti’de, en az 250 milletvekilinin liste dışı kaldığı da gelen bilgiler arasında.

SEZER ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

24 Haziran seçimlerine 44 gün kala ana muhalefet partisi CHP’de heyecan dorukta. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, son açıklamasında 2 bin 319 adaylık müracaatı yapıldığını bunlardan 1.706’sının erkek, 613’ü kadın, 166’sının ise genç aday adayı olduğunu söyledi.  

CHP’den son gelen kulislere göre, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer aday gösterilebilir. Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yaz gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'nün tamamına katılmıştı.

TECRÜBELİ İSİMLER KABİNE İÇİN BEKLETİLİYOR

CHP’de Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansı yüksek görülüyor. Bu gerekçeyle, ekonomi, eğitim ve adalet konusunda tecrübeli isimlerin İnce’yle müzakere edilerek listelere konmaması ve kabinede görev almaları için bekletilmeleri yönünde bir eğilim olduğu gelen duyumlar arasında.

URFALI VEKİL TANAL LİSTEYE GİREBİLECEK Mİ?

CHP’de 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için önceden adaylıklarını açıklayan milletvekillerinin listeye konup konulmayacağı merak konusu. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıklamıştı. Ankara'da da Levent Gök, resmi olarak açıklamasa da bazı konuşmalarında büyükşehir belediye başkanlığı için aday olduğu vurgusu yapmıştı. Bu isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak konusu. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, Mersin Belediye Başkanlığı’na aday olmak için milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmadı.

CHP'DE KESİNLEŞEN TEK İSİM GÜRSEL EROL
CHP'de milletvekili adaylıklarının belirlenmesi hakkında bilgi veren CHP Sözcüsü Tezcan, bugünkü açıklamasında, "Genel Başkanımız şu anki Tunceli milletvekilimiz Gürsel Erol'u Elazığ'dan görevlendirdi. Yeri belli olan tek milletvekili adayımız Gürsel Erol'dur. Belki o da şimdi duydu. Bugünden itibaren gitsin Elazığ'da çalışmaya başlasın. Özellikle 1 Kasım'a giderken ön seçimle belirlenen tek milletvekilimiz Gürsel Erol'du, bu dönemde de Elazığ'da ona görev düşüyor. Genel Başkan iradesiyle görevlendirilen adayımız Gürsel Erol'dur" dedi.

CHP’de aday listelerinde dışarıdan gelen isimlerden çok örgütlerden gelen isimlere ağırlık verileceği ifade ediliyor. Genç akademisyen ve PM üyesi Yunus Emre’nin İstanbul 3. Bölge, yine genç avukat Sera Kadıgil’in ise İstanbul 2. Bölge’den aday gösterilmesi bekleniyor. PM üyesi Yaşar Seyman, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, genç akademisyen ve PM üyesi Yunus Emre’nin İstanbul 3. Bölge’den, Kılıçdaroğlu’nun genç başdanışmanı Deniz Demir ve avukatı Celal Çelik’in de listelerde olması bekleniyor. Adana’da, İbrahim Özdiş’in yerini koruyacağı da gelen bilgiler arasında.

T-24/Hülya Karabağlı
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
CHP'de, belediye seçimleri için önceden adaylıklarını açıklayan milletvekillerinin listeye konup konmayacağı merak konusu oldu
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
İngilizce yanında iyi derecede Arapça diline de hakim olması nedeniyle kente gelen yabancı heyetlerle birebir ilişkiler kurabilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasında Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için müthiş bir işbirliğinin doğmasına neden oldu.
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Şanlıurfa’dan 5805 öğrencinin İstanbul ve Trabzon illerini ziyaret ettiğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, öğrencileri ağırlayan illerdeki Valilere, Kaymakamlara, Belediye Başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!
Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!
Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi "Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir haftada değil,sürekli ele alınmalıdır. Engelliler Haftası,bir kutlama değil,farkındalık oluşturma günleridir" diyerek özellikle eğitim alanında engellilerin sorunlarının çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Urfalı Büyükelçi Önen’e Türk ziyaretçiler
Urfalı Büyükelçi Önen’e Türk ziyaretçiler
Ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti gibi dünya devi bir ülkede en iyi şekilde temsil eden ve Türkiye ile birlikte Şanlıurfa’mızın da adının duyulmasına vesile olan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türk ziyaretçilerini ağırlıyor.
Sevgili,Mezuniyet Töreninde Müjdeyi Verdi!
Sevgili,Mezuniyet Töreninde Müjdeyi Verdi!
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet ve yemin töreni yapıldı.
Urfalı Büyükelçi'den Fransız Siyasetçilere Sert Tepki!
Urfalı Büyükelçi'den Fransız Siyasetçilere Sert Tepki!
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Kur’an-ı Kerim hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan Fransızlara tepki gösterdi. Büyükelçi Önen, Tarihin, Anti-Semitizm’in çıkış yerinin Avrupa olarak söylediğini belirterek, Fransa’nın bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyorsa kendi kaynaklarını sorgulaması gerektiğini söyledi.
Yanmaz,Hasta Ziyaret Yakınlarını Ziyaret Etti…
Yanmaz,Hasta Ziyaret Yakınlarını Ziyaret Etti…
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor.
Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de
Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de
Urfa'nın MHP ayağında milletvekili aday adaylık başvurusu yapan sürpriz isim Halil Bağış oldu. Halil Bakış'ın milletvekili aday adayı olmasındaki en büyük etken ise muhtarlar… Bakış Tamah aşiretinin onayı ile Urfa'nın güçlü asşiretini arkasına aldı.
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
CHP İstanbul Milletvekili ve Dr. Mimar Gülay Yedekci, torba yasa ile getirilen İmar affına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden tepki gösterdi. Yedekci, ”Bunun adı imar affı değil; kent yağması ve yandaş kayırmasıdır. Kimi affediyorsunuz vatandaşı mı yandaşı mı? Sizin bu ihanetlerinizi kim affedecek?” dedi.
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
20°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:36
Güneş
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:32
Yatsı
21:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿