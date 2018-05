Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!

''EN BÜYÜK HAYIR BUDUR'

''BU İŞLERİ SADECE ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUZ'

''İNŞALLAH SURİYE'DE BAŞARILI OLACAĞIZ'

İngilizce yanında iyi derecede Arapça diline de hakim olması nedeniyle kente gelen yabancı heyetlerle birebir ilişkiler kurabilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasında Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için müthiş bir işbirliğinin doğmasına neden oldu.Suriyeli muhacirler konusunda Türkiye’ye yardımcı olmaya yönelik Avrupa ülkelerinin söz verip yapmadıklarının yanında Vali Abdullah Erin’in kurduğu samimi ilişkiler ile Kuveyt ve Katar’daki hayır kurumları, devlet düzeyinde harekete geçti. Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerinin yanında başta eğitim alanında olmak üzere çeşitli konularda Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt İnsani Yardım Platformu arasında işbirliği protokolleri imzalandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in huzurunda, Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine, Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği adına Dr. Fahad Salah Alkhannah, muhatap sorumlu Türkiye Said Yardım Derneği adına Hassoun Mohammad Sulaiman ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.Şanlıurfa Valiliği ve Kuveyt İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan üç protokol ile Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde 24 derslikli özel eğitim uygulama okulu, Suruç ilçesinde Suriyeli yetim erkek öğrencilerin faydalanacağı pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve başta eğitim olmak üzere iki ülke arasında bir işbirliğini içeriyor.Valilikteki protokol imza töreninden sonra Karaköprü ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçen Vali Erin ve beraberindekiler, burada protokolü yapılan okullar için temsili temel atma töreni gerçekleştirildi. Yapılacak okulların maketlerini inceleyen Vali Erin ve beraberindekiler, yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın, birlikte hareket ederek mazluma, fakire, kimsesize ve muhtaca yardım etmenin, el uzatmanın somut örneklerini üç gün boyunca doya doya yaşadıklarını belirtti. Buna imkân sağlayan dost ve kardeş ülke Kuveyt’e ve Kuveyt Emirine, Katar ve Kuveyt’teki hayırseverlere, Kuveyt İnsani Yardım Platformu temsilcisi Dr. Dr. Fahat Salah Alkhannah şahsında teşekkür eden Vali Erin, “Hepsine müteşekkiriz, hepsinden Allah razı olsun” diyerek, Necat ve Said Derneklerine de teşekkür etti.Dün ve önceki gün de okul açılışı ve temel atma törenlerine katıldıklarını ve yeni okul inşaatları için protokollere imza atıldığını hatırlatan Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti’nin misafir ettiği Suriyelilerin her türlü ihtiyacını kendi imkânları ile karşıladığını ancak eksik kalınan taraflar olduğunu belirterek, eksik kalınan büyük bölümünün de eğitim konusu olduğunu söyledi. Vali Erin, “Bugün de üç protokol imzalamış olacağız. Birisi, Türkiye Cumhuriyeti adına Şanlıurfa Valiliği olarak ve karşı tarafta Kuveyt İnsani Yardım Platformu arasında düzenlenen bundan sonraki işlere yönelik genel işbirliği protokolü olacak. Suriyeli misafirlerimiz arasında çok sayıda babasız, annesiz evlatlarımız var. Onlara çok daha önem gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz biliyoruz ki, Cenab-ı Allah’ın da Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın da bu konuda özel uyarıları, tembihleri ve emirleri var. Dolaysıyla imzalayacağımız ikinci protokol, Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeni bir kurumun inşaasına yönelik olacak. Suruç’ta gerçekleşecek bu hizmet, erkek yetim çocuklarımızın yetiştirilmesine yönelik olacak. Bundan daha büyük bir hayır olabilir mi? Allah hayırlarını kabul etsin. Proje bitene kadar onların yardımcısı ve destekçisi olacağız. Biz Şanlıurfa merkezde de Valilik olarak yetim kız çocuklarına yönelik yeni bir yer hazırlıyoruz. Çok kısa süre içerisinde de o binayı tamamlayarak yetim kız çocuklarımızı orada barındıracağız. Bunu, kendi imkânlarımızla yapacağız. Bugün imzalayacağımız bir diğer protokol ise, 24 derslikli bir okul olacak” dedi.2019 Yılına kadar Suriyeli hiçbir çocuğu eğitim öğretimin dışında bırakmama kararı aldıklarını dile getiren Vali Erin, “Hem Türkiye, hem Suriye hem de ümmetin bu çocuklara ihtiyacı var. Allah hepinizden razı olsun. Bugün yaptığınız hayırların da ahirette şahidi olacağız. Kuveytli bütün kardeşlerimize dönüşte kalbi muhabbet ve saygılarımızı lütfen iletin” diye konuştu.Vali Abdullah Erin’in şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Suriyeli muhacirlere yaptığı yardımlar ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kuveyt İnsani Yardımlaşma Platformu sorumlusu Dr. Fahat Salah Alkhannah da özellikle Suriyeli çocukların eğitimin dışında kalmamaları için destek veren herkese teşekkür etti. Savaşların her zaman kadınları ve özellikle çocukları etkilediğine işaret eden Alkhannah, çocukların eğitiminin geleceğin inşaasına yönelik en önemli hizmet olduğunun altını çizdi.Kuveyt Emiri başta olmak üzere Kuveyt devletinin ve halkının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydeden Alkhannah, “Bu bizim vazifemizdir. Bizim Suriyelilere yaptığımız hizmetler minnetle değil, kesinlikle Allah rızası için olacaktır” dedi.Kuveyt İnsani Yardım Platformu’nun özellikle eğitim ve sağlık yardımları yapan bir kuruluş olduğunu dile getiren Alkhannah, “Bundan hareketle bir okulu açtık, bir okulun temelini attık. İnşallah bir kız İmam Hatip okulunun da temelini atacak, Sayın Valimizle işbirliği içerisinde okullar açmaya devam edeceğiz. Tüm bu hizmetler, okul çağında bulunan Suriyeli kız ve erkek öğrenciler için yapılan hizmetlerdir. Eğer bir öğrenci eğitim çağına geldiği zaman eğitime dahil olmazsa daha sonra bunu alması çok zordur. Bu hepimizin ortak hedefidir ve bir tarafın tek başına kaldıramayacağı bir yüktür. Bu nedenle tüm öğrencilerin eğitim göreceği mekanları inşa etmek zorundayız. İnşallah bu öğrenciler ülkelerine dönecekler ve bu tuğyan ve zulümden ülkelerini kurtaracak ve özgür bir şekilde yaşayacaklardır. Bu süreçten sonra Suriye içerisinde de okullar yapmaya inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.Suriye savaşının çok uzun sürdüğünü ve çocukları eğitmeye devam etmek zorunda olduklarını ifade eden Dr. Alkhannah, “Sayın Valimiz Abdullah Erin bu fırsatları bize sunmamış olsaydı, bir çok talebe bu hizmetlerden mahrum olacaktı. Bir Arap atasözü der ki, ‘Bana bir harf öğretene hayatım boyunca hizmet ederim’. Bizimle yaptıkları işbirliğinden dolayı Sayın Valimiz ve ekibi olmak üzere, bu yardımlaşmada bize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da projelerimizi hayata geçirmek için buraya gelmeye devam edeceğiz. Allah’a bu hizmetleri yapabildiğimiz için Kuveyt halkı olarak şükrediyoruz. İnşallah bu ameller ile Allah bizden razı olur” dedi.Suriye’de büyük bir zulüm olduğunu, çok sayıda sakat, yetim ve mağdurun oluştuğunu ifade eden Said Yardım Derneği sorumlusu Hassoun Mohammad Sulaiman da “Suriye’de bir özgürlük faturası ödüyoruz. İnşallah bunun sonunda da başarılı olacağız” diyerek, Dr. Fahad Salah Alkhannah’a, Vali Abdullah Erin’e ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.