Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 22:19:10 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!

İngilizce yanında iyi derecede Arapça diline de hakim olması nedeniyle kente gelen yabancı heyetlerle birebir ilişkiler kurabilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasında Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için müthiş bir işbirliğinin doğmasına neden oldu.

Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!

İngilizce yanında iyi derecede Arapça diline de hakim olması nedeniyle kente gelen yabancı heyetlerle birebir ilişkiler kurabilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasında Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için müthiş bir işbirliğinin doğmasına neden oldu.

Suriyeli muhacirler konusunda Türkiye’ye yardımcı olmaya yönelik Avrupa ülkelerinin söz verip yapmadıklarının yanında Vali Abdullah Erin’in kurduğu samimi ilişkiler ile Kuveyt ve Katar’daki hayır kurumları, devlet düzeyinde harekete geçti. Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerinin yanında başta eğitim alanında olmak üzere çeşitli konularda Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt İnsani Yardım Platformu arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in huzurunda, Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine, Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği adına Dr. Fahad Salah Alkhannah, muhatap sorumlu Türkiye Said Yardım Derneği adına Hassoun Mohammad Sulaiman ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.

Şanlıurfa Valiliği ve Kuveyt İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan üç protokol ile Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde 24 derslikli özel eğitim uygulama okulu, Suruç ilçesinde Suriyeli yetim erkek öğrencilerin faydalanacağı pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve başta eğitim olmak üzere iki ülke arasında bir işbirliğini içeriyor.

Valilikteki protokol imza töreninden sonra Karaköprü ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçen Vali Erin ve beraberindekiler, burada protokolü yapılan okullar için temsili temel atma töreni gerçekleştirildi. Yapılacak okulların maketlerini inceleyen Vali Erin ve beraberindekiler, yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

''EN BÜYÜK HAYIR BUDUR'

İmza töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın, birlikte hareket ederek mazluma, fakire, kimsesize ve muhtaca yardım etmenin, el uzatmanın somut örneklerini üç gün boyunca doya doya yaşadıklarını belirtti. Buna imkân sağlayan dost ve kardeş ülke Kuveyt’e ve Kuveyt Emirine, Katar ve Kuveyt’teki hayırseverlere, Kuveyt İnsani Yardım Platformu temsilcisi Dr. Dr. Fahat Salah Alkhannah şahsında teşekkür eden Vali Erin, “Hepsine müteşekkiriz, hepsinden Allah razı olsun” diyerek, Necat ve Said Derneklerine de teşekkür etti.

Dün ve önceki gün de okul açılışı ve temel atma törenlerine katıldıklarını ve yeni okul inşaatları için protokollere imza atıldığını hatırlatan Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti’nin misafir ettiği Suriyelilerin her türlü ihtiyacını kendi imkânları ile karşıladığını ancak eksik kalınan taraflar olduğunu belirterek, eksik kalınan büyük bölümünün de eğitim konusu olduğunu söyledi. Vali Erin, “Bugün de üç protokol imzalamış olacağız. Birisi, Türkiye Cumhuriyeti adına Şanlıurfa Valiliği olarak ve karşı tarafta Kuveyt İnsani Yardım Platformu arasında düzenlenen bundan sonraki işlere yönelik genel işbirliği protokolü olacak. Suriyeli misafirlerimiz arasında çok sayıda babasız, annesiz evlatlarımız var. Onlara çok daha önem gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz biliyoruz ki, Cenab-ı Allah’ın da Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın da bu konuda özel uyarıları, tembihleri ve emirleri var. Dolaysıyla imzalayacağımız ikinci protokol, Suriyeli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeni bir kurumun inşaasına yönelik olacak. Suruç’ta gerçekleşecek bu hizmet, erkek yetim çocuklarımızın yetiştirilmesine yönelik olacak. Bundan daha büyük bir hayır olabilir mi? Allah hayırlarını kabul etsin. Proje bitene kadar onların yardımcısı ve destekçisi olacağız. Biz Şanlıurfa merkezde de Valilik olarak yetim kız çocuklarına yönelik yeni bir yer hazırlıyoruz. Çok kısa süre içerisinde de o binayı tamamlayarak yetim kız çocuklarımızı orada barındıracağız. Bunu, kendi imkânlarımızla yapacağız. Bugün imzalayacağımız bir diğer protokol ise, 24 derslikli bir okul olacak” dedi.

2019 Yılına kadar Suriyeli hiçbir çocuğu eğitim öğretimin dışında bırakmama kararı aldıklarını dile getiren Vali Erin, “Hem Türkiye, hem Suriye hem de ümmetin bu çocuklara ihtiyacı var. Allah hepinizden razı olsun. Bugün yaptığınız hayırların da ahirette şahidi olacağız. Kuveytli bütün kardeşlerimize dönüşte kalbi muhabbet ve saygılarımızı lütfen iletin” diye konuştu.

''BU İŞLERİ SADECE ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUZ'

Vali Abdullah Erin’in şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Suriyeli muhacirlere yaptığı yardımlar ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kuveyt İnsani Yardımlaşma Platformu sorumlusu Dr. Fahat Salah Alkhannah da özellikle Suriyeli çocukların eğitimin dışında kalmamaları için destek veren herkese teşekkür etti. Savaşların her zaman kadınları ve özellikle çocukları etkilediğine işaret eden Alkhannah, çocukların eğitiminin geleceğin inşaasına yönelik en önemli hizmet olduğunun altını çizdi.

Kuveyt Emiri başta olmak üzere Kuveyt devletinin ve halkının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydeden Alkhannah, “Bu bizim vazifemizdir. Bizim Suriyelilere yaptığımız hizmetler minnetle değil, kesinlikle Allah rızası için olacaktır” dedi.

Kuveyt İnsani Yardım Platformu’nun özellikle eğitim ve sağlık yardımları yapan bir kuruluş olduğunu dile getiren Alkhannah, “Bundan hareketle bir okulu açtık, bir okulun temelini attık. İnşallah bir kız İmam Hatip okulunun da temelini atacak, Sayın Valimizle işbirliği içerisinde okullar açmaya devam edeceğiz. Tüm bu hizmetler, okul çağında bulunan Suriyeli kız ve erkek öğrenciler için yapılan hizmetlerdir. Eğer bir öğrenci eğitim çağına geldiği zaman eğitime dahil olmazsa daha sonra bunu alması çok zordur. Bu hepimizin ortak hedefidir ve bir tarafın tek başına kaldıramayacağı bir yüktür. Bu nedenle tüm öğrencilerin eğitim göreceği mekanları inşa etmek zorundayız. İnşallah bu öğrenciler ülkelerine dönecekler ve bu tuğyan ve zulümden ülkelerini kurtaracak ve özgür bir şekilde yaşayacaklardır. Bu süreçten sonra Suriye içerisinde de okullar yapmaya inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.

Suriye savaşının çok uzun sürdüğünü ve çocukları eğitmeye devam etmek zorunda olduklarını ifade eden Dr. Alkhannah, “Sayın Valimiz Abdullah Erin bu fırsatları bize sunmamış olsaydı, bir çok talebe bu hizmetlerden mahrum olacaktı. Bir Arap atasözü der ki, ‘Bana bir harf öğretene hayatım boyunca hizmet ederim’. Bizimle yaptıkları işbirliğinden dolayı Sayın Valimiz ve ekibi olmak üzere, bu yardımlaşmada bize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da projelerimizi hayata geçirmek için buraya gelmeye devam edeceğiz. Allah’a bu hizmetleri yapabildiğimiz için Kuveyt halkı olarak şükrediyoruz. İnşallah bu ameller ile Allah bizden razı olur” dedi.

''İNŞALLAH SURİYE'DE BAŞARILI OLACAĞIZ'

Suriye’de büyük bir zulüm olduğunu, çok sayıda sakat, yetim ve mağdurun oluştuğunu ifade eden Said Yardım Derneği sorumlusu Hassoun Mohammad Sulaiman da “Suriye’de bir özgürlük faturası ödüyoruz. İnşallah bunun sonunda da başarılı olacağız” diyerek, Dr. Fahad Salah Alkhannah’a, Vali Abdullah Erin’e ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
CHP'de, belediye seçimleri için önceden adaylıklarını açıklayan milletvekillerinin listeye konup konmayacağı merak konusu oldu
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
İngilizce yanında iyi derecede Arapça diline de hakim olması nedeniyle kente gelen yabancı heyetlerle birebir ilişkiler kurabilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasında Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için müthiş bir işbirliğinin doğmasına neden oldu.
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Şanlıurfa’dan 5805 öğrencinin İstanbul ve Trabzon illerini ziyaret ettiğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, öğrencileri ağırlayan illerdeki Valilere, Kaymakamlara, Belediye Başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!
Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!
Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi "Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir haftada değil,sürekli ele alınmalıdır. Engelliler Haftası,bir kutlama değil,farkındalık oluşturma günleridir" diyerek özellikle eğitim alanında engellilerin sorunlarının çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Urfalı Büyükelçi Önen’e Türk ziyaretçiler
Urfalı Büyükelçi Önen’e Türk ziyaretçiler
Ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti gibi dünya devi bir ülkede en iyi şekilde temsil eden ve Türkiye ile birlikte Şanlıurfa’mızın da adının duyulmasına vesile olan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türk ziyaretçilerini ağırlıyor.
Sevgili,Mezuniyet Töreninde Müjdeyi Verdi!
Sevgili,Mezuniyet Töreninde Müjdeyi Verdi!
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet ve yemin töreni yapıldı.
Urfalı Büyükelçi'den Fransız Siyasetçilere Sert Tepki!
Urfalı Büyükelçi'den Fransız Siyasetçilere Sert Tepki!
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Kur’an-ı Kerim hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan Fransızlara tepki gösterdi. Büyükelçi Önen, Tarihin, Anti-Semitizm’in çıkış yerinin Avrupa olarak söylediğini belirterek, Fransa’nın bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyorsa kendi kaynaklarını sorgulaması gerektiğini söyledi.
Yanmaz,Hasta Ziyaret Yakınlarını Ziyaret Etti…
Yanmaz,Hasta Ziyaret Yakınlarını Ziyaret Etti…
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor.
Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de
Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de
Urfa'nın MHP ayağında milletvekili aday adaylık başvurusu yapan sürpriz isim Halil Bağış oldu. Halil Bakış'ın milletvekili aday adayı olmasındaki en büyük etken ise muhtarlar… Bakış Tamah aşiretinin onayı ile Urfa'nın güçlü asşiretini arkasına aldı.
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
CHP İstanbul Milletvekili ve Dr. Mimar Gülay Yedekci, torba yasa ile getirilen İmar affına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden tepki gösterdi. Yedekci, ”Bunun adı imar affı değil; kent yağması ve yandaş kayırmasıdır. Kimi affediyorsunuz vatandaşı mı yandaşı mı? Sizin bu ihanetlerinizi kim affedecek?” dedi.
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Aralarında Urfa Vekilleri Var mı?,250 Vekil Liste Dışı!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Urfa,Türkiye ve Kuveyt'in Birleştiği Nokta Oldu!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
20°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:36
Güneş
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:32
Yatsı
21:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿