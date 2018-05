Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!

DALGALANMALAR PASTIRMAYA ZAMMI GETİRDİ

BAKANLIK AÇIKLADI,O 2 MARKET HANGİLERİ?

BAKANLIĞIN ucuz et satışı için yetki verdiği Bim ve A101'den sonra 2 markete daha yetki vereceğini açıklamasıyla gözler Şok ve Migros'a çevrildi. Çünkü ucuz et satışı için 81 ilde mağaza bulunma şartı aranıyor. Sektör temsilcileri bu şartlara uyan iki marketin Migros ve Şok olduğunu dile getiriyor. Migros marketlerinde 1 hafta boyunca kıymayı 29 liradan, kuşbaşını ise 30 liradan satmıştı./Sabah

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını artırmak isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek. Bakanlık, 81 ilde mağazası bulunan iki marketle daha anlaşma sağlayarak, BİM ve A101'le birlikte 4 marketin toplamda yaklaşık 20 bin şubeden ucuz eti vatandaşın sofrasına ulaştıracak. Bunun yanı sıra, yerli üreticinin desteklenmesi ve hayvan varlığının artırılması için başlatılan 250 bin düve projesi kapsamında hayvanların dağıtımı yarın başlayacak. Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da ramazanda et fiyatlarında artışın engellenmesi için spekülatörlere geçit vermeyecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 500 bin anaç koyun ve 250 bin düve projeleri kapsamında Tarım Bakanı geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta anaç koyun projesi kapsamında üreticilere koyun dağıtımını başlatmıştı. Proje kapsamında 500 bin anaç koyun projesinden faydalanmak isteyen yetiştiricilere 300 başa kadar anaç koyun verilerek, yılsonuna kadar 500 bin koyunun dağıtımı sağlanacak.Et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle Kayseri'de ramazan sofralarının değişmez lezzetlerinden olan pastırmanın kilosuna 10 TL, sucuğun kilosuna da 5 TL zam geldi.