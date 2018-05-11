Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 17:23:17 Tarihinde eklenmiştir.

Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!

“O Ses İsrail”de seslendirdiği İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısıyla birinci olan Sapir Saban’la ilk kez geldiği İstanbul’da buluştuk İsrail devletinin 70. yıldönümü nedeniyle Hilton Oteli’nde konser veren Saban, “İbrahim Tatlıses’le tanışmayı çok isterdim” dedi.

Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!

O, 1948’te İsrail kurulduktan sonra İzmir’in Karşıyaka semtinden İsrail’e göçen Sefarad Yahudisi bir ailenin kızı. Pikapta sürekli Türkçe şarkılar çalan bir evde büyümüş. “Türkiye’ye ve Türk kültürüne karşı bir aidiyet duygusu hissediyor musunuz?” diyorum, “Tabii ki hissediyorum, sonuçta ailem buradan gelmiş” diyor.
İstanbul’a ilk kez geldiğini söyleyen Saban’ın, Türkiye’de en çok gitmek istediği yerse İzmir. “Büyükbabamın evi hâlâ Karşıyaka’da, bir gün gidip o evi mutlaka görmek istiyorum” diye konuşuyor.

JÜRİ ÜYESİ DÖNÜP “BEBEĞİM”İ BENİMLE SÖYLEMEYE BAŞLADI


Üniversitede inşaat mühendisliği okurken keşfedilen ve “O Ses İsrail”e katılması için ikna edilen 23 yaşındaki Sapir Saban, aslında hayatı boyunca müzisyen olmak ve şarkı söylemek istemiş. Saban, geçen yıl “O Ses Türkiye”nin İsrail’deki versiyonu olan “O Ses İsrail” yarışmasında önce İbrahim Tatlıses’ten söylediği “Bebeğim” şarkısıyla finale kaldı, finaldeyse “Haydi Söyle”yi seslendirdi ve birinci oldu. Saban, yarışmadaki deneyimini şu şekilde anlatıyor:

“Yarışmada İbrahim Tatlıses şarkısı söyleyince çok dikkat çektim. Özellikle yarışmadaki jüri üyesi Shlomi Shabat da tıpkı benim gibi Türkiye’den İsrail’e göçmüş Yahudi bir ailenin çocuğu olduğu için ‘Bebeğim’i söylerken yüzünü bana ilk dönen jüri o oldu, sonra da şarkıyı benimle birlikte söylemeye başladı. Bu, benim için inanılmaz bir andı.”
Yarışmanın finalinde, yarışmayı düzenleyen prodüksiyon şirketi, Saban’dan İbranice bir şarkı söylemesini istemiş, ancak Saban “Haydi Söyle”yi söylemekte ısrarcı olmuş:

“Sonuçta İsrail’deki bir şarkı yarışmasında başka dilde bir şarkı söylemek riskti, ancak ‘Ben bu riski alacağım ve Türkçe söyleyeceğim’ dedim. Çünkü kendime, kimliğime ve geçmişime sadık olmam gerekiyordu, ben sahneye kendimi taşımayı seçtim.” 
Saban, kendi yazdığı şarkılarda da Türk sanat müziğinden enstrümanlar ve öğeler kullandığını söylüyor. Şarkılarında ud, bağlama ve saza da yer veriyor.

BEN KÜÇÜKKEN EVDE SEZEN AKSU VE İBRAHİM TATLISES ÇALINIRDI


Saban, İbrahim Tatlıses hayranlığının nereden geldiğiniyse şöyle anlatıyor: “Küçükken evde Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Türk sanat müziği çok çalınırdı. Onların şarkılarıyla büyüdüğüm için sürekli aynanın karşısına geçip Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses taklidi yapardım. Küçükken bile İbrahim Tatlıses gibi şarkı söylemeye çalışırdım.”

Saban, “İbrahim Tatlıses benim çocukluk idolümdü, onun şarkılarının ve şarkı söyleme tarzının benim üzerimde çok büyük etkisi oldu. Onunla tanışmayı ve konuşmayı gerçekten çok isterdim, benim için bir onur olurdu” diyor.

TÜRKiYE’DEN  AŞK MESAJLARI GELiYOR


 Sapir Saban, geçen yıldan bu yana Türk hayranlarından aşk ve sevgi dolu mesajlar aldığını anlatıyor: “Seni seviyoruz diyenler, Türkiye’ye ne zaman geliyorsun diyenler, ilan-ı aşk edenler... Türkiye’den aldığım bu mesajlar beni çok heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyor.” 

“Türkiye’de bu kadar hayranınız varken Türk ve İsrail toplumları arasında bir köprü olabilir misiniz?” diyorum, “Bu, gerçekleşmesini çok isteyeceğim bir rüya olur. Böyle bir şeyi söylemek büyük sorumluluk ancak politika yerine müzik bunu başarabilirse çok güzel olur” diye cevap veriyor./Hürriyet

Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
“O Ses İsrail”de seslendirdiği İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısıyla birinci olan Sapir Saban’la ilk kez geldiği İstanbul’da buluştuk İsrail devletinin 70. yıldönümü nedeniyle Hilton Oteli’nde konser veren Saban, “İbrahim Tatlıses’le tanışmayı çok isterdim” dedi.
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
Urfalı Türkücü,Tuncer “LO” İle Geliyor!..
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’den uzun bir aradan sonra albüm sürprizi geldi. Sevenlerinin uzun bekleyişine 11 parçalık albümle son veren sevilen türkücü, 8 Mayıs’ta çıkacak albümü ‘Lo By Mahmut Tuncer’ ile bu yaz çok eğlendirecek gibi görünüyor.
Tatlıses itirafı: Format gereği öyle yaptık
Tatlıses itirafı: Format gereği öyle yaptık
İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasında geçen diyalogla ilgili açıklama yapan Tuğba Ekinci, "Şov programı olduğu için diyaloglar format gereğiydi" dedi.
Tatlıses,Müjdeyi Verdi!
Tatlıses,Müjdeyi Verdi!
İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. Ünlü türkücü böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu.
İbrahim Tatlıses'i kızdıran yorum!
İbrahim Tatlıses'i kızdıran yorum!
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı olan oğlu İdo'nun bir gece kulübünde şarkı söylerken çekilmiş videosunu kendi hesabından takipçileri ile paylaştı.
Nisan ayının en çok konuşulan ünlüsü İbrahim Tatlıses
Nisan ayının en çok konuşulan ünlüsü İbrahim Tatlıses
Nisan ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Ay boyunca en çok konuşulan isim İbrahim Tatlıses oldu. Yıllardır albüm çıkarmayan Tatlıses, son dönemde siyasal çıkışlarıyla haber oluyor.
Mağdur Dilan Çıtak Tatlıses...!
Mağdur Dilan Çıtak Tatlıses...!
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün kendisi gibi şarkıcı olan nişanlısı Levent Dörter'le birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı
O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...
O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...
Hatay gezisine giden isimler arasında yer alan Emel Müftüoğlu yapılan eleştirilere ve Meral Akşener'e sert çıktı
'Çukur'da neler oluyor? Büyük düşüş
'Çukur'da neler oluyor? Büyük düşüş
Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinde son üç haftadır reyting kaybı yaşanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapım, iki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düştü.
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Kanal D'nin yeni dizisi İnsanlık Suçu, İmparator İbrahim Tatlıses'ten övgü aldı. Tatlıses diziyi soluksuz izlediğini söyleyerek oyunculara övgü yağdırdı.
Küsler Barışacak mı?,İlk Adım Akalın'dan...
Küsler Barışacak mı?,İlk Adım Akalın'dan...
Demet Akalın, Mehmetçiğe moral için Hatay’a giden İbrahim Tatlıses’le yaşadığı polemiğin ardından, sanatçıya zeytin dalı uzattı.
Sadece 3 Bölüm Dayanabildi!
Sadece 3 Bölüm Dayanabildi!
Furkan Palalı, "Bu projeye inanıp emek verenler de var, vermeyenler de. Verenler de kendini biliyor, vermeyenler de. Emekçilerin eline sağlık. Desteğiniz için teşekkürler, gönlünüz rahat olsun, gerekli açıklama yarına kadar yapılmazsa, ben seve seve yapacağım" dedi.
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
21°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:37
Güneş
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:31
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿