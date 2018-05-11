Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!

5805 ÖĞRENCİ PROJEDEN FAYDALANDI

BATI-DOĞU ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

SEYAHATLER YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Şanlıurfa’dan 5805 öğrencinin İstanbul ve Trabzon illerini ziyaret ettiğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, öğrencileri ağırlayan illerdeki Valilere, Kaymakamlara, Belediye Başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.İçişleri Bakanlığının iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, huzura katkı sunulması, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla hayata geçirdiği Biz Anadoluyuz projesi kapsamında Şanlıurfa’dan 2017-2018 yılı içerisinde İstanbul’a 27, Trabzon’a 11 kafileden oluşan 5805 öğrencinin 38 uçak seferi ile seyahat etti.Biz Anadoluyuz Projesi ile Perşembe günleri Şanlıurfa GAP Havalimanından hareket eden uçaklarla İstanbul ve Trabzon’a giderek, gittikleri şehirlerin tarihi turistik yerlerini ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, kendilerini karşılayan devlet büyükleri ile tanışma fırsatı bulmanın yanında ilk kez tanıştıkları başka şehirden öğrencilerle de dostluk köprüleri kurdular. Aynı proje ile Şanlıurfa’dan Çanakkale Zaferi etkinliklerine 5, Muş’ta gerçekleşen Malazgirt Zaferi etkinliklerine de 5 öğrenci gönderildi.Proje kapsamında doğu illerinden batı illerine gerçekleşen öğrenci ziyaretlerinin yanında batı illerinden doğu illerine de öğrenciler gelmeye başladı. İstanbul Başakşehir, Ümraniye, Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinden Şanlıurfa’ya gelen 178 öğrenci ve 20 görevli, Karaköprü Belediyesinin misafiri olarak 10-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da bulunacaklar. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek olan misafirler, Karaköprü’de öğrenci velilerinin evlerine de konuk olacaklar.Ramazan ayının başlaması ve ardından okulların tatil olması nedeniyle ziyaretlere ara verilecek. Şanlıurfa’dan batı illerine seyahat edecek öğrenci sayısı 8500’e ulaşacak. Seyahat programı, 2018 yılı Eylül – Kasım ayları arasında devam edecek.