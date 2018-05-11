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Bu haber 11 Mayıs 2018 16:59:18 Tarihinde eklenmiştir.

Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!

Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi "Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir haftada değil,sürekli ele alınmalıdır. Engelliler Haftası,bir kutlama değil,farkındalık oluşturma günleridir" diyerek özellikle eğitim alanında engellilerin sorunlarının çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Çoşkun;Engellierin Sorunları İçin Mücadelemizi Devam Ettireceğiz!

Her yıl 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun yazılı bir mesaj yayımladı.

Engelliler Haftasının bir kutlama değil farkındalık oluşturma günleri olduğuna dikkat çeken Coşkun, "Devlet, özellikle dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı,onların hayat şartlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamalıdır" diyerek eğitim alanında engellilerin yaşadıkları sorunların çözümü için konunun takipçisi olacaklarını belirtti. 

ENGELLİLER İÇİN DEVLET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELİDİR

Coşkun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hâle getirilmesinin,eksikliklerin giderilmesinin ve çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk,olmaya da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hâle getirilmesi,çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz. Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı,çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade edebilmeleri,eğitim-öğretim hizmetlerine erişimlerinin kalıcı olarak temini,yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek planlanması ve uygulanması; engellilerini dört duvar arasına kapatmayan,sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır. Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da kavuşturulmalıdır. İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir hayat tarzı, engellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli görevidir. Anayasa ve kanunlarımız, engellilerle ilgili olarak evrensel değerlerle düzenlemeleri öngörmüş ve devleti engellilerin sorunlarına yönelik olarak yükümlü kılmıştır. Devlet,bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir" dedi. 
 

ENGELLİLERE SORUNSUZ MUTLU YARINLAR DİLİYORUM

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi olarak,engellilerin sorunlarının çözümü ve kazanımların daha da artması için her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceklerine bir kez daha vurgu yapan Coşkun, " Engelliler Haftası’nın,sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını; tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz" sözleriyle mesajını noktaladı.

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