Urfalı Büyükelçi Önen’e Türk ziyaretçiler

GÜLTEKİN,TÜROB VE TTYD BİLGİ ALDI

ÖNEN,TÜRKLERİ ETKİNLİKLERE DAVET ETTİ

Ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti gibi dünya devi bir ülkede en iyi şekilde temsil eden ve Türkiye ile birlikte Şanlıurfa’mızın da adının duyulmasına vesile olan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türk ziyaretçilerini ağırlıyor.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Emin Önen, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) yöneticilerinden oluşan heyeti bugün büyükelçiliğimizde kabul ederek Pekin’deki temasları hakkında bilgi aldı.Büyükelçi Önen Pekin Askeri Ataşeler topluluğu üyesi olan ataşe eşlerini, de “Türk Meltemi” etkinliği kapsamında Büyükelçilik konutunda ağırladı.“Türk Meltemi” Programına katılan 44 ülkeden 65 davetliye Türk yemekleri ve kahvesi ikram edildi, ebru sanatımız ve halk danslarımız tanıtıldı.Büyükelçi Emin Önen, Pekin Askeri Ataşeler topluluğu üyesi, ataşe eşlerine hitaben yaptığı konuşma yaparak; 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı kapsamında devam etmekte olan etkinlikler hakkında bilgi verdi ve bütün katımcıları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet etti.Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen, Beijing Review dergisinde Türk Çin ilişkileri üzerine röportajı ilgi çekti.