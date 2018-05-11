Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 16:02:11 Tarihinde eklenmiştir.

Büyük Başarı,Piyasada 500 Bin Liralık Robotu...

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Savaş Koç, silindirik ve dikdörtgen şeklindeki parçaları tutan, doğrusal olarak üç boyutlu hareket eden, iki eksende de döndürme yapan 5 eksenli mafsallı milli bir robot tasarladı.

Büyük Başarı,Piyasada 500 Bin Liralık Robotu...

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Savaş Koç, silindirik ve dikdörtgen şeklindeki parçaları tutan, doğrusal olarak üç boyutlu hareket eden, iki eksende de döndürme yapan 5 eksenli mafsallı milli bir robot tasarladı.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Doğan’ın doktora öğrencisi olan Savaş Koç’un geliştirdiği 5 eksenli mafsallı robotun doktora sınavındaki sunumuna Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa ve bölüm hocaları katıldı.

PİYASADA 500 BİN,BİZDE 8-10 BİN

Piyasada kullanılan yabancı menşeili robotlarla rekabet edecek yerli robot yapımın önünü açan doktora öğrenciye tebrik eden Rektör Taşaltın, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; “Doktor öğrencimiz bir robot tasarladı. piyasada binlerce robot var ama bu robotun piyasadakilerden farkı, piyasadakiler 500 bin liraya mal edilirken öğrencimiz hem daha özellikli olan bu robotu 8-10 bin liraya mal etti. Tüm kodları kendisi tarafından yazılmış olan bu robotu çok ucuza mal olmuş. Tebrik ediyorum. Daha güzel ve önemli çalışmalara imza atmasını bekliyoruz” dedi.

URFA'DA ÜRETİLEN ROBOT,YABANCI ROBOTLARA RAKİP OLACAK

Robot, rulmanlı yataklama sistemi ile düşey eksende dönerken robotun gövdesi ve kolu ise yatay eksende hareket etmekte, tutucu aksamı ise robot kolu ucuna birbirine dik 2 eksende dönerek 5 eksende hareket sağlandığını dile getiren Prof. Dr. Cengiz Doğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Robot tasarımında halen robotlarda kullanılan planet dişli rulmanlar yerine rulmanlı vidalı lineer aktuatörler kullanılmıştır. Robot bir Joistik ile operatör kontrollü olarak çalıştırılarak, bir parçayı 5 eksende hareket ettirilip hareket yörüngesi sisteme kayıt ile robotun aynı hareketleri tekrarlanması sağlanmaktadır.
Geliştirdiğimiz 5 eksenli robot sisteminde step motor yerine servo motorlar, Mach3 kontrol kartı yerine de 6 eksenli kontrol kartı kullanılarak piyasada kullanılan yabancı menşeili robotlarla rekabet edecek yerli bir 6 eksenli robot yapılabileceği kanaati oluşmaktadır” dedi.
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Büyük Başarı,Piyasada 500 Bin Liralık Robotu...
Büyük Başarı,Piyasada 500 Bin Liralık Robotu...
Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Savaş Koç, silindirik ve dikdörtgen şeklindeki parçaları tutan, doğrusal olarak üç boyutlu hareket eden, iki eksende de döndürme yapan 5 eksenli mafsallı milli bir robot tasarladı.
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğüne Bağlı Merkez Laboratuvarı Yeni Binasında Hizmet vermeye başladı.
Urfa İçin Güzel Haber,Artık 2 Tane Var!
Urfa İçin Güzel Haber,Artık 2 Tane Var!
Acil müdahalede hastalar için önemli bir teşhis cihazı olan tomografinin sayısı 2'ye çıktı. Araştırma Hastanesi acil servisinde artık 2 tomografi cihazıyla hizmet verecek.
Şanlıurfa Tabipler Odası Seçim Sonuçları Belli Oldu
Şanlıurfa Tabipler Odası Seçim Sonuçları Belli Oldu
Şanlıurfa’da devam eden oda başkanlıkları seçimlerinde son olarak 6 Mayıs 2018 Pazar( Dün) Tabipler Odası Şanlıurfa Şubesi yeni yönetimini seçmek için sandık başına gitti.
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...
Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rahim sarkması şikayeti ile başvuran, yapılan muayenede 3. derece rahim sarkması bulunan ve yapılan ultrason sonrası 12 hafta (3 ay) gebelik tespit edilen hastaya dünyada ikinci ülkemiz de bir ilk olarak kapalı rahim sarkması operasyonu yapıldı.
Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!
Urfalılar İçin Güzel Haber,Artık Çok Kolay!
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa hastanelerinde verilen sağlık raporları ile ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Yeni sisteme göre hastalar çok daha kısa sürede raporlarını almış olacaklar.
Amerika'da Yapılan Urfa'da da Yapılıyor!
Amerika'da Yapılan Urfa'da da Yapılıyor!
Hafta sonu Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan Kapalı Ameliyat Kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarındanProf. Dr.MostafaBorahay, ‘Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da yapılıyor’ dedi.
9 Bin Kişi Alınacak!
9 Bin Kişi Alınacak!
Bin 320'si ortaöğretim mezunlarından, 827'si ön lisans mezunlarından ve 6 bin 853'ü lisans mezunlarından olmak üzere toplam 9 bin sözleşmeli personel alacak.
Bunu Sakın Yapmayın!
Bunu Sakın Yapmayın!
Kulak çubuklarının, kulak kanallarının içine sokulması mantar oluşumundan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına kadar birçok önemli hastalığa yol açabilir.
Hastanedeki skandalda yeni gelişme
Hastanedeki skandalda yeni gelişme
Dicle Üniversitesi’ndeki HIV’li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
Erdoğan talimat verdi,Gereğini yapın!
Erdoğan talimat verdi,Gereğini yapın!
Güvenlik soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.
Bakanlık Ceza Yağdırdı!
Bakanlık Ceza Yağdırdı!
Denetimler 1 Milyonu Geçti.
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Sapir;Aşk Mesajları Geliyor,Hecanlanıyorum!
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
Vali Erin'den,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
21°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:37
Güneş
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:31
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿