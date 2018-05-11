Siverek Tso’dan Bilgilendirme Semineri

Ayrıntıları Müdür Erkeksoy Paylaştı

1.000.0000 TL faizsiz kredi Programından Faydalanmak İçin Şartlar Neler?

Oda Başkanlığı 1.000.0000 TL faizsiz kredi için üyelerini bilgilendirdi.Siverek ilçesinde KOSGEB 2018-01 KOBİGEL KOBİGELİŞİM DESTEK PROGRAMI Kapsamında Bilgilendirme Semineri düzenlendi.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda KOSGEB 2018-01 KOBİGEL KOBİGELİŞİM DESTEK PROGRAMI Şanlıurfa KOSGEB müdürü sayın İdris ERKEKSOY tarafından verilen seminerde "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programının ayrıntıları ilgililere anlatıldı.Programdan yararlanmak isteyen iş adamlarına gereken şartlar hakkında bilgi veren , "KOSGEB faizsiz kredilerin geri ödemeleri. Taksitler halinde esnafımız kolayca ödeme imkânı bulacak." dedi.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal Bucak da ilçenin kalkınmasına oda olarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi.Oda üyelerinin sağlanan imkânlardan yararlanmasını beklediklerini ifade eden Bucak, diğer yatırımlara yönelik de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.