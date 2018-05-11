Yanmaz,Hasta Ziyaret Yakınlarını Ziyaret Etti…

Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Ziyaretlerini Aralıksız Sürdürüyor.Yanmaz İlk Olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesinde, Hasta Yakınlarını Ziyaret Ederek, Geçmiş Olsun Dileklerini İletti.Yanmaz Daha Sonra Hastane Yakınlarında ki Eczaneleri Ziyaret Ederek,Esnafın Sorunlarını Dinledi.