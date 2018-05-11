Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de

Bakış’ın aday adaylık başvurusu yapmasındaki en büyük etken ise muhtarlar oldu. 50 tane muhtarın bir araya gelerek en uygun adayın İş Adamı Halil Bakış olduğunu söylemesi üzerine Bakış da muhtarların kendine güvendiği için adaylık başvurusunda bulunduğunu ifade etti.
Muhtarların ve akrabalarının yoğun isteği üzerine MHP’den milletvekili aday adaylık başvurusunu yapan Bakış;
“24 Haziran genel seçiminde akrabalarımın desteğini alarak MHP’ den aday adaylık başvurumu yaptım.24 Haziran seçimi ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diler. Şanlıurfa’daki hemşerilerimden ve akrabalarımdan destek ve dualarını bekliyorum” dedi.
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