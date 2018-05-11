Urfalı Muhtarların Bakış'ı MHP’de

Şanlıurfa'dan MHP milletvekili aday adayı olan iş adamı Halil Bakış MHP genel merkezinde resmi müracaatını yaparak Şanlıurfa MHP Milletvekili aday adaylığını duyurdu.Bakış’ın aday adaylık başvurusu yapmasındaki en büyük etken ise muhtarlar oldu. 50 tane muhtarın bir araya gelerek en uygun adayın İş Adamı Halil Bakış olduğunu söylemesi üzerine Bakış da muhtarların kendine güvendiği için adaylık başvurusunda bulunduğunu ifade etti.Muhtarların ve akrabalarının yoğun isteği üzerine MHP’den milletvekili aday adaylık başvurusunu yapan Bakış;dedi.