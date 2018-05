Urfa'daki Toptancıları İçeri Brikethane Dışarı

Gürültüden Uyuyamıyorlar

Mahallede Okul Var

Tozu Dumanı Da İşin Cabası

Defalarca Şikâyet Ettik

Şehir Dışında Olması Gerekirken

Haliliye İlçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde bulunun brikethane çevre sakinlerine gürültü kirliliği yarattığı nedeniyle belediyeye şikâyet ediliyor.Süleymaniye Mahallesinde bulunan brikethane çalışan makinelerin çıkardığı sesten çevre sakinleri uyuyamıyor. Oldukça gürültülü çalışan makinalarden dolayı uyku nedir bilmez olduk diyen çevre sakinleri “her sabah aynı saatte makinaların çalışmasıyla uykumuzdan sıçrıyoruz. Uyumak, uyanmak işkence haline geldi.” diyerek bu soruna bir çarenin bulunması için her yolu denediklerini ifade etti.Mahallede bulunan brikethane 50 60 yıllık bir geçmişe sahip. Şehirleşmeden sonra etrafına yapılan evlerin ve okulların rahatsız olacağı düşüncesi kafalardan geçmeden hala şehrin içinde varlığını sürdürüyor. Özellikle brikethanenin üst kısmında bulunan anasını ve ilkokul da bu dertten muzdarip, gürültü içinde ne kadar verim alabilirler bilmiyorum diyen bir veli, “Bizler evimizin içinde bu gürültüyü çekemezken öğrencilerin vay haline” ifadelerini kullandı.Brikethanenin sabah namazından sonra başlayıp akşama kadar susmamasından dert yakınan çevre sakinlerinin sorunu sadece gürültü değil. Makinalardan çıkan gürültü ile beraber toz dumanına da maruz kalmaları dert üstüne dert ekliyor. Çocuk, hasta, yaşlı demeden maruz kaldıkları toz dumana da işin cabası diyen mahalle sakinleri; “Evimizde temizlik nedir bilmiyoruz. Temizlikten 5 dakika sonra her yer yine berbat oluyor. Toz girmesin diye camlarımızı açmaya korkuyoruz fakat sıcakların olduğu zamanlarda da kapalı pencereyle oturamıyoruz. Bu durum sağlık sorunlarını da meydana getiriyor. Çoluk çocuk her gün toz duman yutmaktan nefes alamıyor ve hastalanıyor” dedi.Mahalle sakinleri defalarca bunu Valiliğe, Haliliye ve Büyükşehir’e iletmelerine rağmen hiç kimse sessimizi duymadı diye sitemde bulundular. Vatandaşın sorunlarının çözümüne koşturmayan kurumlardan bıktıkların ifade eden vatandaşlar, daha başka hangi kurumlara gideceğini, sorunların çözümü için nelere yapılabileceğini şaşırmış durumda. Bu çilelerinin bir an önce bitmesini isteyen çevre sakinleri her kurumdan farklı cevaplar aldıkları halde, sorunlarının çözüme kavuşturulana kadar pes etemeyeceklerini dile getirdiler.Vatandaşlar şehir dışında olması gereken bu tür alanların hala şehrin içinde ne işi var diye sitem ederken; “Daha önce şehir merkezinde bulunan gıdacılar toptancısını, oto galerici sitelerini şehir dışına çıkaracağınıza zahmet olmasa bu brikethaneyi şehir dışına çıkartsınlar. Şehir dışında olması gereken yerler şehir içinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.