Hiç Urfa'yı seven yok mu?

CHP İstanbul Milletvekili ve Dr. Mimar Gülay Yedekci, torba yasa ile getirilen İmar affına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden tepki gösterdi. Yedekci, ”Bunun adı imar affı değil; kent yağması ve yandaş kayırmasıdır. Kimi affediyorsunuz vatandaşı mı yandaşı mı? Sizin bu ihanetlerinizi kim affedecek?” dedi.Dr. Mimar Gülay Yedekci’nin konuşması şu şekilde: