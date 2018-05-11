Urfa’daki Ağaçların Muhatabı Kim?

Şanlıurfa, karasal iklime sahip olmasından dolayı yeşillik alanların çok az bulunduğu iller arasında yerini alıyor. Bu durumla beraber yol kenarlarına ağaçlandırma çalışmaları yapan Belediyeler sadece ağaçları dikmekle yetiniyor.
Ağaçlar Sahiplenilmiyor
Ağaçlandırma çalışmalarını desteklememizle beraber sadece ağaçlandırma çalışmalarının yapılıp bakımının yapılmadığı konusuna da bir o kadar karşıyız. Dikilen ağaçlar kuraklık olduğu dönemlerde belediye tarafından sulanması, bakımının yapılması konusunda yetkililer alini taşın altına koymalı. Sadece dikmekle yetinilmeyip ağaçların budanması konusunda hem fikir olan vatabdaşlar da; "Ağaçların uzun süre ayakta durabilmesi için budanması gerekiyor" yorumunda bulundu.
Budanmayan Ağaçlar Sorunları Beraberinde Getiriyor
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesinde bulunan elektrik direkleri budanmayan ağaçların arasında kayboluyor. Bu anlamda tehlike oluşturan elektrik direk ve telleri ağaç dallarının rüzgârlı havalarda sallanmasıyla birlikte kopuyor, elektrik kesintilerine neden oluyor. Aynı şekilde Halep Pasajı önünde bulunan ağaçlar da budanmadığı için benzer sorunlara yol açıyor.
AĞAÇLAR YAYA GEÇİŞİNE DE ENGEL OLUYOR
Budanmayan ağaçlar yaya geçişlerini engelliyor. Yaya geçişlerini de güçleştiren ağaç dallarının kesilmesini isteyen vatandaşlar, karşılarında ağaçları sahiplenen bir belediye bulamıyor.
AĞAÇLARIN MUHATTABI KİM?
Budama için ekiplerin görevlendirilmesini isteyen vatandaşlar, hiçbir belediyenin ağaçlara sahip çıkmamasına tepki gösteriyor. Büyükşehir, ağaçların Eyyübiye Belediyesine ait olduğunu, Eyyübiye Belediyesi de Büyükşehir'e ait olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılıyorlar. Ağaçların bir an önce budanması gerektiğini belirten vatandaşlar, belediyenin ağaçları sahiplenerek budanmasını bekliyor.
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