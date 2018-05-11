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Bu haber 11 Mayıs 2018 12:21:21 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!

Şanlıurfa’da kurulması planlanan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirileceği, Gıda Test/Analiz Laboratuvarı için protokol imzalandı. Protokole, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imza attı.

Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!

Şanlıurfa’da kurulması planlanan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirileceği, Gıda Test/Analiz Laboratuvarı için protokol imzalandı. Protokole, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imza attı.

Gıda Endüstrisinde Bölgesel Rekabet Edebilirliği Geliştirmek Amacıyla Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması Protokol İmza Töreni, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in katılımıyla Gebze TÜBİTAK MAM Başkanlık Merkezi’nde yapıldı.

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı, IPA II Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenTÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün ana yüklenici, Giresun Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası’nın da yerel ortak olduğu 26.972.597 Euro’luk projede, protokol imzalandı. Protokolü, ŞUTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imzaladı.

Gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ’lerin; ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine, Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerine, uluslararası ve ulusal pazarda rekabet etme gücünü arttırmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile;

  1. Gıda Yeniliklerine Yönelik Anadolu Teknoloji Platformu (ANTEPFIN): Gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu oluşturulacak.
  2. Gıda Yenilik Merkezi: TÜBİTAK MAM, Gebze yerleşkesinde kurulacak olan Gıda Yenilik Merkezi iki birimden oluşacaktır; “İleri Gıda Güvenliği Laboratuvarı” ve pilot ölçekli gıda işleme hatlarını içeren “Pilot Tesis”.
  3. Bölgesel Laboratuvarlar ve Sistemler:

Giresun: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yenilikçi pilot ölçekli “Fındık Kurutma Tesisi” ve “Gıda Test/Analiz Laboratuvarı”

Gaziantep: Bilimsel ve teknolojik açıdan tam donanımlı, pilot ölçekte “Antepfıstığı İşleme Hattı”

Şanlıurfa: Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği “Gıda Test/Analiz Laboratuvarı” kurulacak.

 

 
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Ekonomi
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Şanlıurfa’da kurulması planlanan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirileceği, Gıda Test/Analiz Laboratuvarı için protokol imzalandı. Protokole, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imza attı.
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