Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!

İMZALARLA KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK

URFA DOSTLUGUNU ORTAYA KOYDU

Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Necat Derneği Sorumluları Jamal Alshtti ve İbrahim El Bedr, Said Yardım Derneği Şeyh Ebu Abdurrahman ve muhatap sorumlusu Mahmoud Alaouiss katıldı.Protokol töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli misafirleri iki gündür Şanlıurfa’da görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, dün açılışını yaptıkları Kuveyt-Türk Kardeşlik Okulu’nun açılışı yaptıklarını hatırlatarak buna vesile olanlara teşekkür etti.İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin bugün imzalanan protokolle de pekişmiş olacağını, imzalanacak protokolle 16 derslikli bir okulun daha yapılacağını kaydeden Vali Erin, “Bu kardeşlerimizle, Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılacak diğer çalışmaların da çerçevesini belirleyen bir protokolü de bismillah diyerek imzalayacağız. Kardeşlerimizin hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Birlik beraberliğimiz, her türlü ticari ve kişisel menfaat kaygısının üzerindedir. Bu birlik ve beraberliğin temeli Allah rızasıdır. Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve vefamızı arttırsın” diyerek, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik yaptıkları yardım ve gösterdikleri desteklerden dolayı Kuveytli heyete teşekkür etti.Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti de yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’da bulundukları süre içerisinde gördükleri ilgi ve alakadan dolayı Vali Erin şahsında Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’de cömertliğin olması garipsenecek bir durum değil. Dün, kanuni bir Suriye okulunu hamdolsun açmış olduk. İnşallah sözümüzde duracağız ve 25 adet okulu Türkiye’ye kazandıracağız. Dün açılışını yaptığımız okul gibi bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu işe sadece Allah rızası olduğu için giriyoruz ve inanıyoruz. Kuveyt olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Suriyelilere bir şeyler ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah muvaffak etsin” dedi.Said Yardım Derneği Şeyh Ebu Abdurrahman ise, Vali Abdullah Erin’in şahsında Türkiye’ye ve Şanlıurfa’ya teşekkür ederek, Türkiye’nin yedi yıldır devam eden savaşta Suriyelileri yalnız bırakmadığını ifade etti. Türkiye ve Kuveyt’in dostluğun en halis şeklini ortaya koyduğunu belirten Şeyh Ebu Abdurrahman, “Gerçekten de siz muhacirlere kucak açan ensar gibisiniz. Suriye halkı, Şanlıurfa’da bir gurbeti hissetmiyorlar, sanki kendi beldelerinde yaşıyorlar. Allah, ümmete ve halkımıza hizmet etmemiz için hepimizi muzaffer eylesin” diye konuştu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuveyt Necat Derneği ve Türkiye muhatap sorumlusu Said Yardım Derneği arasında yapılan protokole göre, belirlenecek arsaya dernek tarafından 1 adet 16 derslikli okul binası anahtar teslimi yaptırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.Üç ay içerisinde proje çalışmaları tamamlanacak olan okul inşaatı, 12 ayda tamamlanacak.