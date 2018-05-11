Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 12:15:26 Tarihinde eklenmiştir.

Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!

Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.

Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!

Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Necat Derneği Sorumluları Jamal Alshtti ve İbrahim El Bedr, Said Yardım Derneği Şeyh Ebu Abdurrahman ve muhatap sorumlusu Mahmoud Alaouiss katıldı.

Protokol töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli misafirleri iki gündür Şanlıurfa’da görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, dün açılışını yaptıkları Kuveyt-Türk Kardeşlik Okulu’nun açılışı yaptıklarını hatırlatarak buna vesile olanlara teşekkür etti.

İMZALARLA KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin bugün imzalanan protokolle de pekişmiş olacağını, imzalanacak protokolle 16 derslikli bir okulun daha yapılacağını kaydeden Vali Erin, “Bu kardeşlerimizle, Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapılacak diğer çalışmaların da çerçevesini belirleyen bir protokolü de bismillah diyerek imzalayacağız. Kardeşlerimizin hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Birlik beraberliğimiz, her türlü ticari ve kişisel menfaat kaygısının üzerindedir. Bu birlik ve beraberliğin temeli Allah rızasıdır. Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve vefamızı arttırsın” diyerek, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere yönelik yaptıkları yardım ve gösterdikleri desteklerden dolayı Kuveytli heyete teşekkür etti.

Kuveyt Necat Derneği Sorumlusu Jamal Alshtti de yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’da bulundukları süre içerisinde gördükleri ilgi ve alakadan dolayı Vali Erin şahsında Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’de cömertliğin olması garipsenecek bir durum değil. Dün, kanuni bir Suriye okulunu hamdolsun açmış olduk. İnşallah sözümüzde duracağız ve 25 adet okulu Türkiye’ye kazandıracağız. Dün açılışını yaptığımız okul gibi bugün protokolünü imzaladığımız okulları da bize tahsis edilen arsalara inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu işe sadece Allah rızası olduğu için giriyoruz ve inanıyoruz. Kuveyt olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Suriyelilere bir şeyler ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah muvaffak etsin” dedi.

URFA DOSTLUGUNU ORTAYA KOYDU

Said Yardım Derneği Şeyh Ebu Abdurrahman ise, Vali Abdullah Erin’in şahsında Türkiye’ye ve Şanlıurfa’ya teşekkür ederek, Türkiye’nin yedi yıldır devam eden savaşta Suriyelileri yalnız bırakmadığını ifade etti. Türkiye ve Kuveyt’in dostluğun en halis şeklini ortaya koyduğunu belirten Şeyh Ebu Abdurrahman, “Gerçekten de siz muhacirlere kucak açan ensar gibisiniz. Suriye halkı, Şanlıurfa’da bir gurbeti hissetmiyorlar, sanki kendi beldelerinde yaşıyorlar. Allah, ümmete ve halkımıza hizmet etmemiz için hepimizi muzaffer eylesin” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuveyt Necat Derneği ve Türkiye muhatap sorumlusu Said Yardım Derneği arasında yapılan protokole göre,  belirlenecek arsaya dernek tarafından 1 adet 16 derslikli okul binası anahtar teslimi yaptırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.
Üç ay içerisinde proje çalışmaları tamamlanacak olan okul inşaatı, 12 ayda tamamlanacak. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
CHP İstanbul Milletvekili ve Dr. Mimar Gülay Yedekci, torba yasa ile getirilen İmar affına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden tepki gösterdi. Yedekci, ”Bunun adı imar affı değil; kent yağması ve yandaş kayırmasıdır. Kimi affediyorsunuz vatandaşı mı yandaşı mı? Sizin bu ihanetlerinizi kim affedecek?” dedi.
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.
Çin'de,Urfa Rüzgarı!
Çin'de,Urfa Rüzgarı!
Çin başkenti Pekin ile önemli sanayi bölgelerinden biri olan Guangzhou Eyaletlerinde Şanlıurfa Yatırım Fırsatları tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Dalyan Ailesinin Acı Günü...
Dalyan Ailesinin Acı Günü...
Merhum Ali Dalyan’ın oğlu Azmi,Ali,Kemal,Recep dalyanın babaları Durak,Nuri ,İbrahim,Mahmut ,Osman ,Kadir ,Ziya Dalyan’ın Amcasıoğulları Zeki öğretmenin kayınbabası Halil ,Mehmet.ihsan.maksut Şansalın kayınbiraderi hacı Halil dalyan Hakkın Rahmetine kavuştu.
Arda Turan Hakemi İtti, Cazayı Yedi
Arda Turan Hakemi İtti, Cazayı Yedi
PFDK, Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezasını açıkladı. Arda Turan'a verilen ceza, Türkiye'de futbol sahalarında daha önce verilmiş tarihi cezaların arasına girdi.
Şanlıurfa KYK, Engellileri Ağırladı
Şanlıurfa KYK, Engellileri Ağırladı
Şanlıurfa Kredi ve Yurtlar Kurumu Zihinsel Engelliler Derneğini kampüs yurdunda misafir etti.
Şebnem Cenk Malabo Büyükelçisi Oldu
Şebnem Cenk Malabo Büyükelçisi Oldu
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk, Türkiye'nin Büyükelçisi olarak Malabo’ya atandı.
Kongre Başladı,32 Proje Finalde!
Kongre Başladı,32 Proje Finalde!
GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliğinde ‘‘GAP-YENEV 2018 -Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi’ GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde başladı. Kongre ile eş zamanlı olarak “2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması” gerçekleştiriliyor.
Urfa'da,Suriyeliler İçin Neler Yapılabilir?
Urfa'da,Suriyeliler İçin Neler Yapılabilir?
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, "Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyal ve Ekonomik Entegrasyonu” konulu panel düzenlendi.
ASPİM, Engelliler Gününü Kutladı
ASPİM, Engelliler Gününü Kutladı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.
3 Gün Boyunca Devam Edecek...
3 Gün Boyunca Devam Edecek...
Harran Üniversitesinde Bahar Şenlikleri Başladı
İlçeye 3 Tane Daha Kazandırılıyor
İlçeye 3 Tane Daha Kazandırılıyor
"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, ilçeye 3 yeni kültür evi kazandırıyor.
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
21°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:37
Güneş
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:31
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿