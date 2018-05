Çin'de,Urfa Rüzgarı!

URFA'YI ÇİN'DE TANITMAK ÇOK VERİMLİ OLDU

ÖNEN:URFA İÇİN ÜYÜK FIRSAT

ÇİN’İN DEV YATIRIMCILARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ



URFA HEYETİ,CIECC YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Çin başkenti Pekin ile önemli sanayi bölgelerinden biri olan Guangzhou Eyaletlerinde Şanlıurfa Yatırım Fırsatları tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.Şanlıurfa Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2018 Yılı Eylem Planı kapsamında Şanlıurfa’nın yatırım fırsatlarını anlatmak ve örnek alınabilecek Kalkınma projelerini yerinde görmek üzere, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl başkanlığında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi uzmanları ile iş adamlarından oluşan 10 kişilik grup 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında sonuç odaklı Çin'in Pekin ve Guangzhou Eyaletlerine yönelik bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa’nın ekonomik potansiyellerini ve yatırım olanaklarını dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin’de tanıtmak ve kente yabancı yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretin çok verimli geçtiğini söyledi. Vali Yardımcısı Akıl, yaptıkları görüşmelerde Şanlıurfa’ya Çinli yatırımcı heyetlerin ziyareti konusunda iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığını ve iletişimin yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.Vali Yardımcısı Akıl, Çin’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Şanlıurfalı Pekin Büyükelçisi Emin Önen’in ve Çin Ticaret Ataşeliğinin desteğiyle Çin’in en büyük elektronik ve makine ticareti yapan şirketleri, Çin’in silikon vadisi olarak bilinen Pekin genelinde birçok teknoparktan oluşan ZPARK’a bağlı Zhongguancun Dongsheng International Science Park’ı, Pekin’de faaliyet gösteren Çin genelindeki yatırımcılara yurtdışına açılmasına yardımcı olmak için çalışmalar yürüten China International Electronic Commerce Center’ı ve Uzakdoğunun en büyük fuarı olan ve bu yıl 123’üncüsü düzenlenen Canton Fuarını ziyaret ederek Şanlıurfa’nın yatırım olanaklarını ve potansiyellerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.Çin ile ticari ilişkilerin gelişmesi için Şanlıurfa’dan bir bürokrat olan Emin Önen’in de Pekin Büyükelçisi olmasının büyük bir fırsat olduğunu değerlendiren Vali Yardımcısı Akıl, “Valiliğimiz öncülüğünde ticari kuruluş temsilcilerimizden oluşan heyetle Çin’e gerçekleştirdiğimiz bu iş gezisi, Şanlıurfa için bir ilk adım oldu. İlerleyen dönemlerde Çin’de düzenlenen uluslararası fuarlara katılım sağlayarak hem Şanlıurfa’ya yatırım gelmesini sağlayacak tanıtım çalışmaları yapabilir hem de Şanlıurfa’daki üreticilerimizin ürünlerinin dünyaya açılması için büyük katkılar sağlayabiliriz” diye konuştu.Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa’nın ekonomik anlamda gelişmesi için gerçekleştirilen bu ziyarette, Şanlıurfa heyetine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Pekin Büyükelçisi Emin Önen’e ve Çin Ticaret Ateşeliğine teşekkür etti.Programın ilk gününde Eski Şanlıurfa Milletvekili Türkiye’nin yeni Pekin Büyükelçisi Emin Önen, heyeti Pekin’de bulunan Büyükelçilik hizmet binasında kabul etti. Heyete başkanlık eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, ziyaret hakkında sunum yaptı. Ziyaretler kapsamında 1988 yılında Çin’de makine ve elektronik ürünlerin ihracatı ve ithalatı için 1988 yılında kurulan China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) ev sahipliğinde Pekin Ticaret Ataşeliğinin destekleri ile yatırım tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi. Söz konusu organizasyon kapsamında Büyükelçi Emin Önen başkanlığında CCCME yetkilileri ile tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Açılış konuşmalarından sonra, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi uzmanı Yunus Çolak tarafından CCCME üyelerine yönelik Çince olarak hazırlanmış Yatırım Fırsatları Sunumu ile yine Çince olarak hazırlanmış ve Şanlıurfa’nın Yatırım potansiyellerini anlatan tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildi. Özellikle 6. Bölge Teşvikleri ve bu teşviklerin yatırımcılara sundukları avantajlar somut örnekler ile katılımcılara anlatıldı. Toplantı sonunda firmalara Çince hazırlanan tanıtım dokümanları verildi.Programın ikinci gününde Çin’in silikon vadisi olarak bilinen Pekin genelinde birçok teknoparktan oluşan ZPARK’a bağlı Zhongguancun Dongsheng International Science Park ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında parkın uluslararası iş birliği geliştirme departmanı yetkilisi Hassan Hbous tarafından teknopark çalışmaları hakkında heyete detaylı bir sunum yapıldı., Şanlıurfa’da tarımsal amaçlı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ilişkin Çinli yetkililere bilgi veren heyet Teknoparkın içerisinde yer alan ve tarımsal çalışmalar yürütülen saha ziyareti gerçekleştirdi.Heyet, Pekin’de faaliyet gösteren Çin genelindeki yatırımcılara yurtdışına açılmasına yardımcı olmak için çalışmalar yürüten China International Electronic Commerce Center’ye (CIECC ) bağlı bir kamu şirketi olan Investgo firma yetkilileri ile de bir araya geldi. Toplantı kapsamından Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterimi ve 6. Bölge teşvik avantajları anlatıldı.Investgo yetkilileri de kendi çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra Çinli yatırımcıların Şanlıurfa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Şanlıurfa ile ilgili yapılan çalışmaların ve dokümanların investgo sitesinde yer alması kararlaştırıldı. Pekin’de gerçekleşen programlar ve ziyaretler sonrasında Çin’in en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Guangzhou’ya geçen heyet burada da bölgenin en önemli kuruluşlarından biri olan ve özel sektör çalışmalarını destekleyen China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) yetkilileri ve bu kuruluşa üye iş adamları ile yatırım fırsatlarının anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda Şanlıurfa’nın yatırım fırsatları ve devletin sağladığı 6. Bölge teşvikleri ve detayları uygulamalı örnekler ile anlatıldı. Oldukça verimli geçen toplantı sonrasında Şanlıurfa’ya Çinli yatırımcı heyetlerin ziyareti konusunda iş birliği kararlaştırılmış ve iletişimin yoğun bir şekilde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.Programın son kısmında da Uzakdoğu’nun en büyük, dünyanın da 3 büyük fuarlarından biri olan ve yılda iki kere 3 devre halinde düzenlenen tüm dünyadan ithalatçıların buluştuğu 123. Canton Fuarı ziyaret edildi.