Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Mayıs 2018 12:06:50 Tarihinde eklenmiştir.

Dalyan Ailesinin Acı Günü...

Merhum Ali Dalyan’ın oğlu Azmi,Ali,Kemal,Recep dalyanın babaları Durak,Nuri ,İbrahim,Mahmut ,Osman ,Kadir ,Ziya Dalyan’ın Amcasıoğulları Zeki öğretmenin kayınbabası Halil ,Mehmet.ihsan.maksut Şansalın kayınbiraderi hacı Halil dalyan Hakkın Rahmetine kavuştu.

Dalyan Ailesinin Acı Günü...

Merhum Ali Dalyan’ın oğlu Azmi,Ali,Kemal,Recep dalyanın babaları Durak,Nuri ,İbrahim,Mahmut ,Osman ,Kadir ,Ziya Dalyan’ın Amcasıoğulları Zeki öğretmenin kayınbabası Halil ,Mehmet.ihsan.maksut Şansalın kayınbiraderi hacı Halil dalyan Hakkın Rahmetine kavuştu.

Cenazesi: ikindi namazına müteakiben Harran kapısı camisinden alınarak harrankapısı aile mezarlıgına defnedilecek

Dalyan Ailesi Taziyeleri Gerger Taziye Evinde Kabul Edecek.

Urfa.COM Olarak Merhuma Allah'tan Rahmet yakınlarına sabır diliyoruz
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
CHP İstanbul Milletvekili ve Dr. Mimar Gülay Yedekci, torba yasa ile getirilen İmar affına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden tepki gösterdi. Yedekci, ”Bunun adı imar affı değil; kent yağması ve yandaş kayırmasıdır. Kimi affediyorsunuz vatandaşı mı yandaşı mı? Sizin bu ihanetlerinizi kim affedecek?” dedi.
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Şanlıurfa Valiliği ile yaptıkları protokol gereği inşa ettikleri 16 derslikli okul binasının açılışı dün yapılan Kuveyt Necat ve Said Yardım Dernekleri ile bir protokol daha imzalandı.
Çin'de,Urfa Rüzgarı!
Çin'de,Urfa Rüzgarı!
Çin başkenti Pekin ile önemli sanayi bölgelerinden biri olan Guangzhou Eyaletlerinde Şanlıurfa Yatırım Fırsatları tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Dalyan Ailesinin Acı Günü...
Dalyan Ailesinin Acı Günü...
Merhum Ali Dalyan’ın oğlu Azmi,Ali,Kemal,Recep dalyanın babaları Durak,Nuri ,İbrahim,Mahmut ,Osman ,Kadir ,Ziya Dalyan’ın Amcasıoğulları Zeki öğretmenin kayınbabası Halil ,Mehmet.ihsan.maksut Şansalın kayınbiraderi hacı Halil dalyan Hakkın Rahmetine kavuştu.
Arda Turan Hakemi İtti, Cazayı Yedi
Arda Turan Hakemi İtti, Cazayı Yedi
PFDK, Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezasını açıkladı. Arda Turan'a verilen ceza, Türkiye'de futbol sahalarında daha önce verilmiş tarihi cezaların arasına girdi.
Şanlıurfa KYK, Engellileri Ağırladı
Şanlıurfa KYK, Engellileri Ağırladı
Şanlıurfa Kredi ve Yurtlar Kurumu Zihinsel Engelliler Derneğini kampüs yurdunda misafir etti.
Şebnem Cenk Malabo Büyükelçisi Oldu
Şebnem Cenk Malabo Büyükelçisi Oldu
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk, Türkiye'nin Büyükelçisi olarak Malabo’ya atandı.
Kongre Başladı,32 Proje Finalde!
Kongre Başladı,32 Proje Finalde!
GAP İdaresi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi işbirliğinde ‘‘GAP-YENEV 2018 -Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi’ GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde başladı. Kongre ile eş zamanlı olarak “2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması” gerçekleştiriliyor.
Urfa'da,Suriyeliler İçin Neler Yapılabilir?
Urfa'da,Suriyeliler İçin Neler Yapılabilir?
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, "Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyal ve Ekonomik Entegrasyonu” konulu panel düzenlendi.
ASPİM, Engelliler Gününü Kutladı
ASPİM, Engelliler Gününü Kutladı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.
3 Gün Boyunca Devam Edecek...
3 Gün Boyunca Devam Edecek...
Harran Üniversitesinde Bahar Şenlikleri Başladı
İlçeye 3 Tane Daha Kazandırılıyor
İlçeye 3 Tane Daha Kazandırılıyor
"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, ilçeye 3 yeni kültür evi kazandırıyor.
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Hiç Urfa'yı seven yok mu?
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
Kuveyt'ten Urfa Atağı,İmzalar Atıldı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
21°C / 14°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:37
Güneş
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:15
Akşam
19:31
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿