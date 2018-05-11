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Bu haber 11 Mayıs 2018 10:58:13 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Fırıncıların Yeni Çilesi… Kelle

Vatandaşın getirdiği yüzlerce tava ve tepsi yemeğinden dert yakınan fırıncıların yeni bir çilesi daha oldu. Kelle… Fırıncılar yüzlerce tepsi ve tavanın pişirilmesinden dert yakınırken, Urfalı vatandaşlar fırıncılara yeni bir dert daha ekleyerek kelleyi de fırına göndermeye başladı.

Urfalı Fırıncıların Yeni Çilesi… Kelle

Sıcakların gelmesiyle Urfa’nın yemek kültürü de hafifleşmeye başladı. Yaz aylarında özellikle patlıcan biber tava ve tepsi yemekleri tercih edip pişirme işlemin fırınlarda yaptıran vatandaşlar fırıncıların yoğunluktan dert yakınmasına sebep oldu.
 

TEPSİ VE TAVALAR FIRINLARA SIĞMIYOR

Pişirilmeyi bekleyen yemeklerin bulunduğu tepsi ve tavalar fırınlara sığmaz oldu. Duruma kendilerince çare bulan fırıncılar tepsiler için özel bekleme alanları yaptı. Tava ve tepsilerini getiren vatandaşlar, burada sıraya koyuyor. Sırası geldiğinde pişirilen yemekler ise boş olan yerlere konularak sahibinin gelip alması bekleniyor.
 

ARTIK DAYANAMIYORUZ

Fırıncılar, her gün yüzlerce tava ve tepsi yemek pişirmekten bıktıklarını ifade etti. Sıcakların gelmesiyle ve özelikle ramazan ayında evlerde yemek yapılması gerekirken evde hiç kimsenin yemek yapmadığını söyleyen fırıncılar, “Artık olacak gibi değil. Bir evden 3 ya da 4 tepsi yemeği geliyor, dayanamıyoruz. Halkımızı bu konuda duyarlı olamaya davet ediyoruz” dedi.
 

FIRINCILARIN YENİ ÇİLESİ KELLE OLDU

Tepsi ve tava çeşitlerinden sonra fırında pişirilen yemekler konusunda çığır açan Urfalı vatandaşlar hiç olmayacak bir şey yaparak fırına pişirilmek üzere kelle paça gönderdi. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen fırıncı; “Biz tepsi ve tavalardan dert yakınırken yeni bir derdimiz daha oldu. Vatandaş kelle yemeğini pişirmek için fırına gönderiyor. Olacak iş değil.” yorumunda bulundu.

(Görsel: Şanlıurfa'nın Sorunları)

BİR LOKANTADAN DAHA FAZLA ÇEŞİT VAR

Şanlıurfa’daki herhangi bir mahalle fırınında lüks lokantalardan daha fazla çeşit yemek pişiriliyor. Vatandaşlar tarafından getirilen yemekler arasında Şanlıurfa’ya has tepsi kebaplarının yanı sıra yüzlerce çeşit yemek bulunuyor.
 

HER FIRINDA GÜNDE 300 ÇEŞİTYEMEK PİŞİRİLİYOR

Vatandaşların evde yemek yapmaktan aciz olduklarını dile getiren fırıncılar günde 250 – 300 çeşit yemek pişirdiklerini ifade ederken “Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Özellikle ramazan ayına yakşaltığımız şu günlerde çalışanlar olarak ibadetimizi bizler de yapıyoruz. Ocağın önünde aç ve susuz bir şekilde tepsilerin pişmesini bekliyoruz. Bu durum oldukça zor oluyor bizim için” diye yorumda bulundu.


(Görsel: Şanlıurfa'nın Sorunları)


 
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