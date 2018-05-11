Arda Turan Hakemi İtti, Cazayı Yedi

ARDA TURAN’IN CEZASI ‘SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET’

TARİHİ CEZALAR ARASINA GİRDİ

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta yardımcı hakemi ittiği için kırmızı kart gören Arda Turan’ın cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Turan’a 16 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Arda Turan’a 39 bin TL para cezası kesti. Aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehir’in orta saha oyuncusu Mossoro’ya da 4 maç men ve 26 bin TL para cezası aldı.Arda Turan, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik “hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmişti.Arda Turan’ın aldığı ceza, Türkiye futbol tarihinde verilen en yüksek cezalardan biri oldu. Daha önce de Beşiktaş’tan Pascal Nouma, Manisaspor’dan Bülent Ataman ve Fenerbahçe’den Raul Meirelles de ciddi cezalar almışlardı.Pascal Nouma, 2002-2003 sezonunda oynanan Fenerbahçe maçından sonra 7 ay futboldan men edilmişti. Nouma, derbide attığı golün ardından yaptığı sevinç nedeniyle Türkiye futbol tarihinin en ağır cezasına çarptırılmıştı. Manisaspor forması giyen Bülent Ataman, 2006-2007 sezonunda Sakaryaspor ile oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır’ın üzerine yürümüştü. Sinirlerine hakim olamayan Bülent Ataman, Cüneyt Çakır’ın FIFA kokartını sökmüştü. PFDK, bu hareketinin ardından Bülent Ataman’a 20 maç futboldan men cezası vermişti. Daha sonra Tahkim Kurulu, cezayı 9 maça indirmişti.