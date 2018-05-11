Şanlıurfa KYK, Engellileri Ağırladı

Aramızda Engel Yok

Şanlıurfa Kredi ve Yurtlar Kurumu engelli haftası nedeniyle Zihinsel Engelliler Derneğini misafir etti.Kampüs yurdunda misafirlerini ağırlayan Şanlıurfa Kredi ve Yurtlar Kurumu engelli kardeşlerimizin keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Çeşitli etkinlikler sonunda yemek engellilerle aynı masada bulunan görevliler engellileri unutmayacaklarını, toplumda yer edinebilmeleri için daha fazla destek ve özen göstereceklerini ifade etti.Aramızda Engel Yok diyen Şanlıurfa KYK davet sonunda şunları ifade etti;